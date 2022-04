QS WUR by Subject, 3 Bidang Ilmu di FEB Unair Masuk Top Ranking Indonesia

Peringkat 3 bidang ilmu di FEB Unair di QS WUR by Subject 2022:

Accounting and Finance: peringkat ke-201-250 Dunia dan ke-2 di Indonesia Economic and Econometric: peringkat ke-251-300 Dunia dan ke-1 di Indonesia Business and Management Studies: peringkat ke-301-350 dunia dan ke-4 di Indonesia

Jakarta: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair). Tiga bidang ilmu yang berada di lingkungan fakultas tersebut masuk top ranking di Indonesia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) by Subject 2022 Ketiga bidang Ilmu Accounting and Finance, Economic and Econometric, serta Business and Management Studies. QS WUR merupakan pemeringkatan universitas yang kini telah diikuti lebih dari 1.300 perguruan tinggi di seluruh dunia.Dalam penilaiannya, QS WUR melakukan pemeringkatan berdasarkan Academic Reputation, Employer Reputation, Faculty Student Ratio, Citations per Faculty, International Faculty Ratio, dan International Student Ratio.Perihal capaian tersebut, Dekan FEB Unair , Dian Agustia mengatakan, bahwa pencapaian tersebut merupakan bentuk kolaborasi dari seluruh sivitas akademika FEB Unair dan termasuk alumni. Ia pun mengatakan bahwa FEB Unair memiliki motto kerja, yaitu “Sinergi Dengan Hati”. Baginya, motto tersebutlah yang menjadi dasar seluruh sivitas akademika FEB Unair dalam bekerja.“Karena kita sudah bisa masuk di QS, maka kita harus semakin bersama membangun resonansi dengan alumni, user, dan lain sebagainya. Rasanya, kata-kata Excellence With Morality (Motto Unair) menjadi dasar untuk kita beraktivitas,” ujar Dian, dikutip dari laman Unair, Minggu 10 April 2022.Ketika ditanyai mengenai peran mahasiswa, ia menyatakan bahwa mahasiswa merupakan mutiara. Ia pun menurutkan bahwa seluruh mahasiswa pun ikut serta dalam pengelolaan fakultas.Reputasi dan prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa juga ikut mengangkat nama baik fakultas di kancah nasional maupun internasional. “Layanan profesional harus kami berikan kepada mahasiswa. Silakan mahasiswa melakukan aktivitas, tapi, arahmu itu kesini loh nak, apa yang bisa kita support? Jadi mahasiswa itu luar biasa,” tambah Dian saat menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan baik yang dilakukan oleh mahasiswa FEB Unair.Selanjutnya, ia pun menuturkan bahwa untuk mencapai prestasi ini diperlukan langkah internasionalisasi yang telah digagas sejak lama. Kegiatan internasional seperti konferensi, students exchange, dan students mobility terus digencarkan.Selain memberikan pengalaman tersendiri untuk mahasiswa, kegiatan internasional tersebut pun dapat menjadi branding fakultas di kancah internasional. Selain itu, Dian menambahkan, mengenai pentingnya atmosfer pendidikan yang dibangun di lingkungan fakultas.Baca juga: QS WUR by Subject 2022, Fakultas Hukum Unair Terbaik se-Indonesia Baginya, atmosfer baik ini akan mampu mendukung sivitas akademika dalam bekerja maupun belajar. “Kami membangun, pimpinan disini bukan pimpinan. Saya selalu bilang, bahwa saya bukan dekan, semuanya di sini bukan KPS (Ketua Program Studi), tapi (kita semua) tim kerja. Mahasiswa FEB, tetaplah berprestasi, dan saya harap mahasiswa tidak hanya meningkatkan hardskill tapi juga soft skills,” tutup guru besar Unair ini.