Stanford University Berminat Bangun Kampus di IKN Nusantara

disampaikan lewat letter of intent (LoI). Kabar ini tentunya disambut baik oleh para penguasa di Indonesia yang juga merupakan alumni Stanford University.



Mengenal Stanford Doerr School of Sustainability

Jakarta: Salah satu kampus terkemuka di dunia, Stanford University dikabarkan akan membangun kampusnya di calon Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara , Kalimantan Timur.Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Agung Wicaksono, mengatakan rencana ini merupakan salah satu bentuk kerja sama IKN dan berbagai pihak luar negeri.“Stanford University mau buat school of sustainability di IKN. Mereka sudah sampaikan LoI karena mereka paham konsep IKN adalah smart sustainable forest city,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono.Sebelumnya, Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) telah menandatangani LoI dengan Stanford Doerr School of Sustainability (SDSS) untuk berkolaborasi dalam bidang pendidikan dan penelitian pada Jumat, 8 September 2023.Ketua Stanford Alumni Club of Indonesia, Pandu Sjahrir, menyambut baik kolaborasi OIKN dan SDSS ini. Menurut dia, aspek paling penting dalam kerja sama berkelanjutan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal ini merupakan upaya jangka panjang.Dekan Stanford Doerr School of Sustainability, Arun Majumdar, mengatakan kerja sama SDSS dengan IKN ini bisa menjadikan IKN Nusantara sebagai contoh uji coba metode baru pembangunan perkotaan berkelanjutan bagi negara lainnya. Indonesia dipilih lantaran berperan dalam transisi rendah karbon dan emisi nol bersih pada 2060.Stanford Doerr School of Sustainability merupakan sebuah institusi pendidikan di Universitas Stanford yang memiliki fokus utama pada isu perubahan iklim dan keberlanjutan. Sekolah yang dibuka pada tanggal 1 September 2022 ini menjadi sekolah baru pertama di Stanford sejak didirikannya Sekolah Humaniora dan Sains pada tahun 1948. Melalui sekolah ini, Stanford terus melakukan riset dan membuat inovasi berupa solusi kebijakan atau teknologi yang bermanfaat bagi bumi.SDSS menyediakan berbagai program studi, baik untuk jenjang S1, S2, dan S3. Program studi bagi mahasiswa S1 yang tersedia di SDSS ini antara lain civil and environmental engineering, earth & planetary sciences, earth systems, energy science & engineering, dan geophysics.Untuk program S2 terdapat program civil and environmental engineering, earth & planetary sciences, earth systems, energy science & engineering, dan geophysics, Emmett interdisciplinary program in environment and resources, dan sustainability science and practice.Selain itu, ada juga beberapa program untuk studi S3 yakni civil and environmental engineering, earth & planetary sciences, earth systems, earth system science, Emmett interdisciplinary program in environment and resources, energy science and engineering, geophysics, dan oceans.