Mau Kuliah Sambil Kerja di Jepang? Yuk Intip Dulu Persyaratannya

Jakarta: Menempuh pendidikan di Negeri Sakura menjadi impian bagi semua pelajar , khususnya mahasiswa Indonesia. Namun, biaya pendidikan serta biaya hidup yang tidak terbilang murah membuat banyak pelajar mundur untuk melanjutkan pendidikan di Jepang Dilansir dari situs Cakap, Jepang memperbolehkan mahasiswa berkuliah sambil kerja part-time atau yang lebih dikenal sebagai Arubaito, lho! Penasaran dengan apa saja tata cara serta persyaratan untuk berkuliah sambil kerja di sana? Simak terus artikel berikut ini!Arubaito merupakan sebuah istilah Jepang yang ditujukan bagi orang-orang yang mengambil part-time di negaranya. Rupanya, istilah ini diambil dari bahasa Jerman arbeiten yang dapat diartikan sebagai bekerja. Namun, secara sederhana, masyarakat Jepang sering menyebut pekerja tersebut dengan istilah baito.Lantaran sistem pekerjaannya yang paruh waktu, maka kalian tidak perlu heran rata-rata orang yang bekerja di sana merupakan mahasiswa, baik mahasiswa lokal maupun mancanegara, seperti mahasiswa Indonesia. Kebanyakan dari mereka mengambil part-time di Jepang untuk menutupi biaya hidup serta pendidikan.Lantas, apa sih manfaat dari kalian berkuliah sambil kerja part-time di Jepang? Cek di bawah ini!Selama kalian bekerja paruh waktu di Jepang, kemungkinan pendapatan yang kalian dapatkan per bulan sebesar 89.600 Yen atau setara dengan Rp8.956.000 yang mana gaji itu dapat mencukupi biaya sewa satu unit apartemen yang diperkirakan mencapai Rp3 juta-Rp5 juta per bulan.Nah, perlu dicatat setiap pekerjaan paruh waktu di Jepang menyediakan standar gaji berbeda-beda. Sehingga, bagi kalian yang ingin mendapatkan pendapatan besar, tentunya memerlukan kemampuan khusus serta fasih berbahasa Jepang.Tidak hanya mendapatkan pendapatan yang bisa meng-cover kebutuhan sehari-hari kalian, tentunya dengan bekerja part-time, kalian akan mendapatkan pengetahuan yang luas seputar budaya serta kebiasaan masyarakat di Jepang. Menarik bukan, Sobat Medcom?Enggak cuma menambah pengetahuan kalian tentang kebudayaan dan kebiasaan orang-orang di sana, selama kalian berkuliah dan bekerja di Jepang, kalian bisa memperbanyak relasi di sana, lho! Kalian bisa menjalin hubungan dengan sesama pelajar Indonesia maupun dengan mahasiswa Jepang atau pelajar asing lainnya.Dengan luasnya jumlah relasi kalian, bisa saja mempermudah kalian dalam mengetahui informasi-informasi terbaru seperti lowongan pekerjaan, diajak untuk bekerja sama, bahkan bisa saja kalian diajak untuk buka usaha bareng, lho!Kalian tahu enggak sih kalau kalian bisa memanfaatkan peluang dengan bekerja paruh waktu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata terkemuka di Jepang? Nah, tips-nya, kalian bisa mengambil pekerjaan part-time yang berkaitan dengan industri pariwisata Jepang ya, Sobat Medcom!Tentunya, untuk bisa bekerja paruh waktu di Jepang, kalian perlu memenuhi segala persyaratan dan aturan yang berlaku di Negeri Sakura tersebut. Persyaratan-persyaratan yang patut kalian penuhi apabila kalian ingin memutuskan berkuliah sambil bekerja paruh waktu di atas, diantaranya:Untuk mempermudah pekerjaan kalian nantinya, sebaiknya kalian juga memahami dasar-dasar bahasa Jepang ya, Sobat Medcom.Buat kalian yang merasa telah memenuhi segala persyaratan di atas dan tertarik banget, berikut ini beberapa panduan yang bisa membantu kamu untuk nantinya bisa berkuliah sambil bekerja paruh waktu di Jepang.Supaya mempermudah proses pengajuan diri nantinya, kalian perlu mengurus permohonan izin kerja kepada pihak imigrasi ya, Sobat Medcom! Kalau kalian enggak mengantongi surat izin ini, bisa-bisa kalian dianggap sebagai pekerja ilegal dan bahkan bisa saja diberhentikan dari kampus dan dideportasi ke negara asal. Serem banget!Tidak hanya dengan pihak imigrasi saja, kalian juga perlu mengurus surat-surat izin baito dari pihak universitas, ya! Lantaran, engga semua institusi pendidikan di Jepang memperbolehkan mahasiswanya bekerja paruh waktu. Biasanya, hal ini ditujukan bagi mahasiswa yang memperoleh beasiswa karena mereka harus fokus dan menyelesaikan pendidikannya di sana. Maka dari itu, sebaiknya kalian harus cari tahu mengenai informasi-informasi ini sebelum kalian berangkat ke Jepang ya, Sobat Medcom!Setelah mengantongi izin dari kedua pihak tesebut, kalian perlu melengkapi formulir-formulir khusus, yaitu Permission to Engage in an Activity Other Than Permitted by the Status of Residence Previously Granted. Formulir ini dapat kalian download dari situs resmi kantor imigrasi Jepang.Ketika kalian telah memenuhi ketiga hal di atas, kalian tinggal menyerahkan formulir atau dokumen yang diperlukan tersebut kepada pihak imigrasi setelah tiba di Jepang. Setelahnya, petugas imigrasi akan memberikan cap izin untuk bekerja part-time pada bagian kartu izin tinggal.Kalau kalian tidak memperoleh cap ini, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan part-time bisa dianggap llegal atau melanggar aturan pemerintah Jepang.Buat Sobat Medcom yang penasaran dengan apa saja jenis pekerjaan part-time yang tersedia, berikut daftar pekerjaan paruh waktu yang kalian bisa ikut di Jepang:Jika Sobat Medcom memiliki kelihaian dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris sekaligus, pekerjaan satu ini pas banget buat kalian! Pekerjaan sebagai guru private tidak membutuhkan waktu banyak, jadi kalian bisa memanfaatkan sisa waktu untuk fokus terhadap pendidikan kalian.Pekerjaan satu ini menuntut kalian memiliki skill bahasa Jepang advanced apabila nantinya kalian ditempatkan sebagai pegawai kasir atau waitress. Kalau Sobat Medcom belum lancar berbahasa Jepang, kalian juga bisa juga mengincar posisi juru masak di restoran.Layaknya bekerja di sebuah restoran, apabila kalian melamar sebagai pegawai kobini atau convenience store, kalian perlu menjadi orang yang disiplin, cekatan dalam mengerjakan sesuatu, detail, dan bisa mengoperasikan mesin kasir.Pekerjaan satu ini banyak diincar oleh mahasiswa karena kalian tidak perlu mahir berbahasa Jepang. Tugas kalian sebagai housekeeper atau penjaga guesthouse adalah membersihkan kamar atau ruangan lainnya saja. Mudah kan?Apabila kalian bertempat tinggal di daerah yang cukup padat, kalian bisa menawarkan diri sebagai kurir antar makan. Tetapi, kalian harus mahir berbahasa Jepang – termasuk dengan kosakata sehari-harinya, kalian juga perlu menjadi orang yang disiplin serta tepat waktu ketika akan mengantarkan makanan ke customer.Nah itu dia tadi sejumlah persyaratan dan daftar pekerjaan arbaito yang tersedia di Jepang. Bagi kalian yang ingin mengetahui informasi lainnya seputar dunia pendidikan lainnya, jangan lupa untuk selalu mengikuti Medcom, ya! (