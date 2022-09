AECRA Buka Lowongan Kerja untuk General Manager, Gaji Mulai Rp50 Juta

Persyaratan umum:

Minimal 5 tahun pengalaman di bidang manajemen profesional. Lebih disukai Manajemen Perhotelan atau Olahraga Pengalaman mengelola tim dalam organisasi yang sedang berkembang Pengalaman membuat dan mengelola anggaran Seorang self-starter dan kemampuan meningkatkan dan membangun hubungan yang kuat dengan staf, anggota, dan vendor Kemampuan marketing yang kuat dan dapat meningkatkan jumlah keanggotaan Kemampuan bekerja mandiri, mengambil arahan, menerima umpan balik, dan menerapkan eksekusi yang sesuai Fasih berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia





Jakarta: American Embassy Commissary and Recreation Association (AECRA) membuka lowongan kerja untuk mengisi posisi General Manager. Pelamar bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola tim Board, Management and Leadership, dan Operations.General Manager AECRA memastikan organisasi melayani kebutuhan sosial dan profesional keluarga Kedutaan Besar Amerika Serikat dan anggota lainnya. General Manager AECRA diharapkan memiliki dedikasi untuk mendorong organisasi menuju pertumbuhan dan kesuksesan pasca pandemi.Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan manfaat berupa asuransi kesehatan, penggantian (reimbursement) hingga gaji satu bulan per tahun, penggunaan ponsel dan laptop, dan gaji Rp40-50 juta per bulan.Status pekerjaan ini permanen dengan masa percobaan tiga bulan. Calon pelamar yang tertarik dapat mengirimkan cover letter dan resume ( CV ) berbahasa Inggris ke email AECRA.GM@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses tautan: https://bit.ly/AECRAGM.American Embassy Commissary and Recreation Association (AECRA) adalah organisasi nirlaba yang mengelola The America Club Jakarta bersama dengan dua lokasi komisaris untuk staf dan keluarga Kedutaan Besar Amerika. (