Sandiaga Doakan Pencari Kerja Dapat Jodoh di UI CISE Virtual Expo 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Potret Antrean Ribuan Pencari Kerja di Jakarta Job Fair 2022

(REN)

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) menggelar UI Career, Internship, Scholarship, and Entrepreneurship (CISE) Virtual Expo 2022. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pencari kerja bisa mendapat pekerjaan."Hadirnya UI CISE Virtual Expo 2022, saya harap semoga semua peserta bisa mendapatkan ‘jodoh’ pekerjaannya maupun berminat menjadi wirausaha, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan menopang ekonomi kita lebih kuat lagi,” ujar Sandiaga saat memberikan sambutan UI CISE Virtual Expo 2022 secara virtual dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Oktober 2022.Sandiaga menyebut peluang usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini terus berkembang. Dia mengatakan dengan menguasai teknologi dan platform digital akan menjadi pemenang di kancah nasional maupun global.Seperti tahun sebelumnya, UI melalui Career Development Center (CDC) di bawah Direktorat Pengembangan Karier Lulusan dan Hubungan Alumni menyelenggarakan UI CISE Virtual Expo 2022 bagi mahasiswa, lulusan UI, dan masyarakat umum. Tahun ini, tema acara “Built Your Career To The Next Level” yang diselenggarakan gratis pada 25-29 Oktober 2022.Sejak 2006, UI CISE Virtual Expo 2022 telah dilaksanakan 34 kali. Tahun ini, UI CISE Virtual Expo 2022 bekerja sama dengan Job2Go, ILUNI UI, dan mitra.Pengunjung dapat langsung mengakses untuk menikmati pameran melalui website Job2Go di job2go.net/UICISE. Expo kali ini terdiri dari 43 perusahaan nasional maupun multinasional yang membuka program rekrutmen dan internship; 9 lembaga/university scholarship dalam maupun luar negeri; 15 entrepreneurship; 29 media partner; 16 mitra perguruan tinggi; dan 50 sesi webinar.Meskipun kegiatan masih diselenggarakan virtual, namun cukup banyak perusahaan maupun lembaga yang ikut berpartisipasi. Ketua Penyelenggara UI CISE Virtual Expo 2022, Sandra Fikawati, mengungkapkan pengunjung expo virtual pada 2021 mencapai 254.738, sedangkan virtual booth career expo dikunjungi 459.070 orang.“Kami bertekad untuk terus berkreasi dan berinovasi untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan SDM di Indonesia. Saat ini, kami mengajak mitra perguruan tinggi lain untuk berafiliasi menyelenggarakan expo ini agar berbagai informasi lowongan kerja, beasiswa, dan kewirausahaan dapat sebanyak-banyaknya tersosialisasikan dan dimanfaatkan oleh lulusan perguruan tinggi di indonesia,” kata Sandra.Rektor UI Ari Kuncoro menjelaskan acara bertujuan mempertemukan dunia pendidikan perguruan tinggi dengan dunia kerja dan industri. Serta memfasilitasi mahasiswa dan lulusan untuk mendapatkan informasi ketenagakerjaan, persiapan memasuki dunia kerja, informasi beasiswa untuk melanjutkan studi, serta menjembatani kesempatan magang bagi mahasiswa.Hal ini juga merupakan rangkaian upaya untuk mengoptimalkan link and match antara lulusan perguruan tinggi dan industri. Ari berharap acara ini dapat mengakselerasi karier lulusan."Dan memberikan pencerahan terhadap pilihan jalan karier yang akan ditempuh oleh lulusan perguruan tinggi terutama dalam memasuki life after campus,” ujar Ari.Pembukaan acara dihadiri secara daring oleh Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Tjitjik Sri Tjahjandarie; Deputi Bidang Kewirausahaan, Kemendikbudristek RI, Siti Azizah; Kepala Pusat Pasar Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Muchamad Yusuf; Direktur Human Capital Bank Danamon, Heriyanto Agung Putra; dan CEO PT Paragon Technology and Innovation, Salman Subakat.UI CISE merupakan event tahunan yang diadakan dua kali dalam setahun setelah wisuda UI (wisuda semester ganjil dan genap). Perhelatan ini diikuti oleh berbagai perusahaan dan instansi guna menjembatani kebutuhan lulusan akan pekerjaan, jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan memperkenalkan bisnis atau kewirausahaan yang dimiliki kepada khalayak yang lebih luas.UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship Virtual Expo 2022 memiliki empat kegiatan selama 25-29 Oktober 2022. Pertama, Pameran Karier pada website Job2Go, pengunjung dapat mengakses virtual booth dari perusahaan yang berpartisipasi pada acara ini dan melakukan job/intern application.Kedua, Pameran Beasiswa yang memungkinkan pengunjung dapat mengakses virtual booth dari institusi yang berpartisipasi pada acara ini dan melihat informasi mengenai beasiswa yang tersedia, serta melakukan scholarship application.Ketiga, Pameran Kewirausahaan dengan pengunjung dapat mengakses virtual booth dari startup yang berpartisipasi pada acara ini—baik startup dari mahasiswa maupun alumni—dan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai startup yang dibina, produk-produknya, dan peluang untuk melakukan kolaborasi.Keempat, Webinar/Seminar Karier yang dapat diikuti pengunjung dengan menghadirkan pembicara ahli di bidangnya dan perwakilan dari perusahaan yang mendukung acara ini untuk memberikan informasi dan tips seputar dunia karier.Untuk mengikuti webinar/seminar karier, pengunjung harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di website Job2Go. Setelah melengkapi data, peserta akan menerima email konfirmasi dan tautan ke Zoom yang dapat diakses pada hari H sesuai jadwal tertera.Pengunjung yang tertarik mengikuti dan mengetahui lebih lanjut terkait acara ini dapat mengakses akun Instagram resmi UI Career, Internship, Scholarship & Entrepreneurship Virtual Expo 2022 di @careerexpo.ui untuk mendapatkan informasi selengkapnya.