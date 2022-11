3 Kampus di Asia Tenggara Masuk 10 Besar Terbaik se-Asia Versi QS Asia University Ranking 2023

1. Peking University

Jakarta: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi QS baru saja merilis QS Asia University Rangkings 2023. Terdapat 760 kampus di Asia yang masuk dalam pemeringkatan tersebut.Dari 10 kampus terbaik di Asia terdapat kampus-kampus yang berasal dari Asia Tenggara. Ini 10 kampus terbaik di Asia berasal dari Asia Tenggara versi QS Asia University Rankings 2023:Peking University berlokasi di Beijing, China. Peking University mendapatkan skor 100 dalam QS Asia Ranking 2023.NUS berlokasi di Singapura. Kampus Asia Tenggara ini mendapatkan skor 97.4 dalam QS Asia Ranking 2023.Tsinghua University berlokasi di Beijing, China. Tsinghua University mendapatkan skor 97.3 dalam QS Asia Ranking 2023.The University of Hong Kong berlokasi di Hong Kong. Kampus ini mendapatkan skor 96.8 dalam QS Asia Ranking 2023.NTU merupakan kampus yang berlokasi di Singapura. NTU menjadi kampus terbaik kedua di Asia Tenggara versi QS Asia Ranking 2023 dengan skor 96.7.Fundan University berlokasi di Shanghai, China. Fundan meraih skor 96.3 dalam QS Asia Ranking 2023.Zhejiang University berlokasi di Hangzhou, China. Kampus ini mendapat skor 96.3 dalam QS Asia Ranking 2023.KAIST bertempat di Daejeon, Korea Selatan. Kampus di Negeri Ginseng ini meraih skor 93.4.UM menjadi kampus terbaik ketiga di Asia Tenggara dalam 10 besar QS Asia Ranking 2023. UM meraih skor 92.6.Kampus ini berlokasi di Shanghai China. Shanghai Jiao Tong University mendapat skor 92.2 dalam QS Asia Ranking 2023.QS melakukan penilaian berdasarkan pengakuan akademis dan pemberi kerja, penelitian, sumber daya, dan internasionalisasi. Metodologi yang digunakan untuk membuat peringkat QS Asia University Rankings serupa dengan yang digunakan untuk QS World University Rankings dengan beberapa indikator tambahan dan bobot yang disesuaikan.Indikator utama yang digunakan untuk merumuskan peringkat tahun ini meliputi reputasi akademis dan pemberi kerja, jumlah staf yang memegang gelar PhD, dan persentase siswa internasional.Ada 11 indikator yang digunakan untuk menyusun QS Asia University Rankings, yakni Academic reputation (30 persen), Employer reputation (20 persen), Faculty/student ratio (10 persen), International research network (10 persen), Citations per paper (10 persen) and papers per faculty (5 persen), Staff with a PhD (5 persen), Proportion of international faculty (2.5 persen) and proportion of international students (2.5 persen), dan Proportion of inbound exchange students (2.5 persen) and proportion of outbound exchange students (2.5 persen).