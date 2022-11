40 Kampus di Indonesia Masuk Pemeringkatan QS Asia University Rankings 2023, Ini Daftarnya

Universitas Indonesia: ranking 49 di Asia Universitas Gadjah Mada: ranking 56 di Asia Institut Teknologi Bandung: ranking 63 di Asia Universitas Airlangga: ranking 81 di Asia Institut Pertanian Bogor: ranking 122 di Asia Institut Teknologi Sepuluh Nopember: ranking 146 di Asia Universitas Padjadjaran: ranking 191 di Asia Universitas Diponegoro: ranking 200 di Asia Universitas Brawijaya: ranking 255 di Asia Bina Nusantara University: ranking 238 di Asia Telkom University: peringkat 351-400 di Asia Universitas Hasanuddin: peringkat 351-400 di Asia Universitas Sebelas Maret: peringkat 351-400 di Asia Universitas Atma Jaya Jakarta: peringkat 451-500 di Asia Universitas Sumatera Utara: peringkat 451-500 di Asia Udayana University: peringkat 501-550 di Asia Universitas Islam Indonesia: peringkat 501-550 di Asia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: peringkat 501-550 di Asia Universitas Pendidikan Indonesia: peringkat 501-550 di Asia Universitas Negeri Yogyakarta: peringkat 501-550 di Asia Universitas Muhammadiyah Malang: peringkat 551-600 di Asia Universitas Andalas: peringkat 601-650 di Asia Petra Christian University: peringkat 601-650 di Asia Universitas Pelita Harapan: peringkat 601-650 di Asia Universitas Tarumanagara: peringkat 601-650 di Asia Universitas Atma Jaya Yogyakarta: peringkat 651-700 di Asia Universitas Katolik Parahyangan: peringkat 651-700 di Asia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: peringkat 651-700 di Asia Universitas Negeri Malang: peringkat 651-700 di Asia Universitas Syiah Kuala: peringkat 651-700 di Asia Universitas Muhammadiyah Surakarta: peringkat 651-700 di Asia Universitas Negeri Surabaya: peringkat 651-700 di Asia Universitas Surabaya: peringkat 651-700 di Asia Universitas Ahmad Dahlan: 701-750 di Asia Institut Teknologi Nasional Bandung: peringkat 701-750 di Asia Maranatha University: peringkat 701-750 di Asia Universitas Negeri Padang: peringkat 701-750 di Asia Universitas Mercu Buana: peringkat 701-750 di Asia Universitas Negeri Semarang: peringkat 701-750 di Asia Universitas Amikom Yogyakarta: peringkat 751+ di Asia.

Baca juga: Daftar 10 Kampus Terbaik di Indonesia Versi QS Asia University Rankings 2023





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Lembaga pemeringkatan perguruan tinggi QS baru saja merilis QS Asia University Rangkings 2023. Terdapat 760 kampus di Asia yang masuk dalam pemeringkatan tersebut.QS melakukan penilaian berdasarkan pengakuan akademis dan pemberi kerja, penelitian, sumber daya, dan internasionalisasi. Metodologi yang digunakan untuk membuat peringkat QS Asia University Rankings serupa dengan yang digunakan untuk QS World University Rankings dengan beberapa indikator tambahan dan bobot yang disesuaikan.Indikator utama yang digunakan untuk merumuskan peringkat tahun ini meliputi reputasi akademis dan pemberi kerja, jumlah staf yang memegang gelar PhD, dan persentase siswa internasional. Berikut 40 kampus di Indonesia yang masuk pemeringkatan di QS Asia University Rankings 2023:Ada 11 indikator yang digunakan untuk menyusun QS Asia University Rankings, yakni Academic reputation (30 persen), Employer reputation (20 persen), Faculty/student ratio (10 persen), International research network (10 persen), Citations per paper (10 persen) and papers per faculty (5 persen), Staff with a PhD (5 persen), Proportion of international faculty (2.5 persen) and proportion of international students (2.5 persen), dan Proportion of inbound exchange students (2.5 persen) and proportion of outbound exchange students (2.5 persen).Itulah 40 universitas di Indonesia yang masuk pemeringkatan QS Asia University Rankings 2023. Apakah ada kampus Sobat Medcom?