Perkuat Internasionalisasi, ITS Teken MoU dengan VLU Vietnam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Mempercepat langkah menjadi perguruan tinggi kelas dunia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) gencar menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi mancanegara. Kali ini ITS merangkul Van Lang University (VLU) Vietnam.Kerja sama antardua perguruan tinggi ini berawal dari salah satu dosen VLU, Nguyen Hoang Mai yang menjadi partisipan dalam program CommTECH gelaran Direktorat Hubungan Internasional atau International Office (IO) ITS (sekarang bernama Direktorat Kemitraan Global) pada 2018 lalu.Relasi antarkeduanya kembali berlanjut ketika delegasi VLU tersebut kembali ke ITS dalam kegiatan Guest Lecturer Series di Departemen Manajemen Bisnis ITS, akhir 2020 lalu. Sebagai salah satu bentuk kerja sama yang berkelanjutan, ITS kemudian turut mengirimkan delegasi untuk menjadi pengajar secara virtual di VLU.Baca juga: Pertama Kalinya, Unhan Hasilkan Doktor Ilmu Pertahanan Puncaknya, kedua perguruan tinggi ini memutuskan untuk melakukan kerja sama dalam bidang akademik yang disahkan melalui nota kesepahaman. “Melihat beberapa kegiatan yang sudah berjalan, kedua universitas berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi,” jelas Wakil Rektor IV Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS, Bambang Pramujati, Rabu, 3 Februari 2021.Selain Bambang, penandatanganan MoU ini dihadiri pula secara virtual oleh Dekan Fakultas Kreatif dan Bisnis Digital ITS Imam Baihaqi dan Kepala Departemen Manajemen Bisnis ITS, Syarifa Hanoum.Dari pihak VLU, turut hadir Rektor VLU, Tran Thi My Dieu, Wakil Rektor VLU Vo Van Tuan, Kepala Departemen International Cooperation and Scientific Research Ngo Minh Hung, dan juga beberapa dosen lain dari Fakultas Relasi Publik dan Komunikasi Media VLU.Beberapa bentuk kerja sama yang dapat terjalin dengan adanya MoU ialah program exchange baik untuk mahasiswa maupun dosen, joint research program dan juga joint supervision. “Mengingat kondisi sekarang yang masih berada dalam masa pandemi, kita akan berfokus dulu pada virtual exchange dan program jarak jauh lainnya,” tutur Bambang.ITS juga membuka kesempatan untuk menjalankan program Joint Degree, di mana mahasiswa VLU dapat mengambil separuh perkuliahannya di ITS untuk mendapatkan gelar. Program ini juga berlaku bagi mahasiswa ITS yang ingin menjalankan program Joint Degree di VLU.Senada dengan Bambang, Dekan Fakultas Kreatif dan Bisnis Digital ITS Imam Baihaqi juga menyampaikan bahwa MoU ini nantinya tidak hanya menyasar pada Departemen Manajemen Bisnis. “Tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan kerja sama dengan departemen-departemen lain di ITS maupun VLU,” pungkasnya.(CEU)