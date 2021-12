Sastrawan Akmal Nasery Basral Luncurkan Kincir Waktu 1

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sastrawan Akmal Nasery Basral meluncurkan novel terbarunya Kincir Waktu 1. Peluncuran novel dilakukan melalui acara daring bertajurk “Soft Launch & Bedah Novel” yang diselenggarakan Perkumpulan Penulis Nasional Satupena dan Penerbit Mahaka Publishing (imprint Republika Penerbit), Minggu, 5 Desember 2021.Novel ini berkisah tentang tokoh protagonis bernama Wikan Larasati. Seorang perempuan jurnalis yang sedang mengungkap misteri pemerkosaan massal 1998 dan skandal imigran gelap dari Indonesia ke Amerika Serikat yang melonjak pasca-kerusuhan Mei yang mencabik-cabik negeri itu."Novel ini mampu menangkap zeitgeist (semangat zaman) dari sebuah era,” ujar Guru Besar Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), I Ketut Surajaya, melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Desember 2021.Guru Besar Sastra Inggris FIB UI, Albertine Minderop, juga memuji novel garapan Akmal. "Akmal menulis sebuah history biographical fiction yang menarik,” kata Minderop yang kenyang dengan karya-karya novelis AS. Dia yakin novel Kincir Waktu bisa memperkaya kosa kata Indonesia.Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) 2002-2005, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, ikut berkomentar. "Akmal memiliki dendam yang besar, seperti kita semua, untuk tegaknya keadilan di negeri ini. Novel Akmal memberi jalan kepada saya untuk menuliskan pengalaman sendiri dalam bentuk novel juga. Inspiratif," kata dia.Baca: Putu Fajar Arcana: Kritik Sastra Sempat Meredup Sejak Tahun 90-an Kincir Waktu 1 adalah novel ke-22 Akmal Nasery Basral. Akmal merupakan penerima National Writer’s Award Satupena 2021 kategori fiksi.Peluncuran resmi (grand launching) akan berlangsung di ajang Indonesia International Book Fair (IIBF) 2021, Jumat, 10 Desember 2021, pukul 15.00 WIB di Panggung Utama Cenderawasih Hall dengan pembahas pengamat politik Fachry Ali. Tiket IIBF bisa didapatkan gratis dari Tiket.com.