10 Jurusan Kuliah Paling Diincar 2022, Kampus Terbaiknya Ada di Negara Ini

Jakarta: Kebutuhan industri tiap tahun terus mengalami perkembangan. Hal ini berimbas pada preferensi pilihan program studi pendidikan tinggi , yang notabene bakal menjadi persyaratan utama ketika terjun ke dunia kerja.Berkaca dari peluang itu, sederet perguruan tinggi di dunia berlomba-lomba menawarkan pendidikan terbaik. Bahkan, tak sedikit kampus yang memfokuskan studinya pada satu bidang.Mengutip akun Instagram @kobieducation, berikut 10 jurusan kuliah yang paling diincar dan memiliki prospek kerja cemerlang di 2022, beserta rekomendasi kampus terbaiknya:Teknik merupakan salah satu bidang studi yang paling banyak diminati. Bukan tanpa sebab, rumpun ilmu ini memiliki prospek kerja yang luas, mengingat kebutuhan industri tak terlepas dari teknik.Bidang studi ini memiliki banyak cabang ilmu, mulai dari Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan sebagainya. Sejumlah kampus dari berbagai belahan dunia didapuk menjadi tempat terbaik untuk menimba rumpun ilmu yang satu ini.Sebut saja, Tsinghua University. Mutu pendidikan kampus yang berlokasi di Beijing, Cina itu tak perlu diragukan lagi, mengingat negara asalnya termasuk negara maju yang unggul di bidang teknologi dan industri manufaktur.Selain itu, Nanyang Technological University, Singapura, juga menjadi kampus teknik yang tak kalah mumpuni. Kampus ini merupakan universitas negeri terbaik kedua di Singapura.Beralih ke Negara Barat, ada Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Kampus riset swasta ini telah mencetak berbagai penemuan ilmiah, bahkan mengeklaim memenangkan 85 penghargaan Nobel.Kehidupan manusia tentu tak terlepas dari kegiatan jual-beli. Untuk itu, industri bisnis dan keuangan dipastikan tak akan pernah mati.Harvard University, Amerika Serikat, terkenal sebagai kampus terbaik untuk bidang studi yang satu ini. Harvard University bahkan pernah dinobatkan sebagai universitas dengan jurusan bisnis terbaik di dunia versi QS World University Ranking 2020.Tak kalah saing, Benua Biru juga punya kampus andalan di bidang studi bisnis dan keuangan. Perguruan tinggi tersebut adalah The London School of Economics and Political Science (LSE) dan The University of Oxford yang terletak di Inggris.Keperawatan juga menjadi salah satu jurusan yang paling banyak dibutuhkan. Terlebih beberapa tahun terakhir, dunia tengah dihadapkan dengan berbagai penyakit. Kehadiran perawat tentu sangat dibutuhkan untuk mengatasi situasi tersebut.Salah satu kampus yang memiliki jurusan Keperawatan terbaik adalah University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Selain itu, King’s College London, Inggris, juga dikenal sebagai kampus Keperawatan terbaik.Negara tetangga Indonesia, Australia, tak mau ketinggalan. Negara ini memiliki kampus andalan di bidang keperawatan, yakni University of Technology Sydney.Hospitality atau pelayanan pariwisata termasuk ke dalam daftar jurusan kuliah yang paling diincar di 2022. Terlebih usai pembatasan akibat covid-19 dicabut, minat travelling masyarakat dari berbagai negara kian meningkat.Sejumlah perguruan tinggi pun didapuk menjadi kampus terbaik untuk bidang studi hospitality. Di antaranya, EHL Hospitality Business School-Swiss, The Hong Kong Polythecnic University-Hong Kong, dan Hotelschool The Hague-Belanda.Sepanjang hidupnya, manusia pasti membutuhkan pendidikan. Untuk itu, rumpun ilmu yang satu ini bisa dipastikan tak pernah mati dan selalu dibutuhkan di dunia kerja.Perguruan tinggi yang terkenal unggul di bidang pendidikan antara lain University College Londong-Inggris, Harvard University-Amerika Serikat, dan University of Toronto-Kanada.Di era teknologi informasi yang kian berkembang pesat, program studi Computer Science menjadi incaran banyak perusahaan. Sebab, maraknya startup yang berkembang saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang ahli di bidang Ilmu Komputer.Sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak, Amerika Serikat jelas memiliki program studi Computer Science yang mumpuni. Beberapa perguruan tinggi andalannya ialah Massachusetts Institute of Technology dan Carnegie Mellon University.Selain itu, The University of Oxford-Inggris dan EPFL-Swiss juga termasuk perguruan tinggi yang memiliki jurusan Computer Science terbaik di dunia.Arsitektur sejatinya merupakan bagian dari cabang ilmu teknik. Namun, program studi ini tidak sepenuhnya mempelajari keteknikan, melainkan perpaduan antara seni, sains, dan teknologi.Sejumlah perguruan tinggi yang disinyalir memiliki jurusan Arsitektur terbaik ialah Massachusetts Institute of Technology-AS, Delft University of Technology-Belanda, serta University College London-Inggris.Layaknya keperawatan, farmasi juga makin dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Mengingat beberapa tahun terakhir, dunia tengah dihadapkan dengan berbagai penyakit.Kampus terbaik untuk menempuh pendidikan ini antara lain The University of Oxford-Inggris, Monash University-Australia, dan John Hopkins University-AS.Program studi yang satu ini pada dasarnya mirip dengan Computer Science. Bedanya, Teknologi Informasi mempelajari penggunaan teknologi komputer untuk mengolah data dan keterampilan merancang perangkat lunak.Kampus terbaik untuk menempuh pendidikan ini di antaranya Tsinghua University-Cina, Stanford University-AS, dan National University of Singapore-Singapura.Hingga saat ini, masih ada sejumlah negara yang melakukan pembangunan besar-besaran. Beranjak dari fenomena tersebut, peluang Manajemen Konstruksi nampaknya tak akan mati dengan mudah.Pendidikan Manajemen Konstruksi terbaik bisa diperoleh di The Hong Kong Polythcenic University-Hong Kong, National University of Singapore-Singapura, serta Purdue University-AS.Itulah 10 jurusan kuliah yang paling diincar pada 2022 beserta rekomendasi kampus terbaiknya di berbagai belahan dunia. Tertarik berkuliah di salah satu jurusan di atas? (Baca: Intip Kampus dan Jurusan Kuliah 5 Orang Terkaya di Indonesia