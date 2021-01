AN 2021 Jadi Dasar untuk Mengukur Kualitas Pendidikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) 2021 akan menjadi patokan penilaian dasar untuk mengukur mutu pendidikan Indonesia. Hasil AN 2021 digunakan untuk melihat grafik perkembangan mutu pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun."Asesmen nasional jadi ini 2021 tahun pertama adalah base line. Jadi nanti kita ingin melihat sebenarnya dengan kita sudah memperoleh informasi dari 2021," terang Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud, Asrijanty dalam Webinar Kupas Tuntas Asesmen Nasionl, Selasa, 26 Januari 2021.Artinya, kata Asrijanty, AN 2021 menjadi awal dari langkah menuju perkembangan dunia pendidikan Indonesia ke depan. Hasil AN 2021 itu nantinya diberikan kepada satuan pendidikan."Dan kemudian kira-kira apa yang bisa diperbaiki. Jadi fungsinya, AN ini nanti akan lebih pada pemetaan mutu," lanjut dia.Karena itulah, AN bukan diujikan pada siswa jenjang akhir. Melainkan siswa di kelas 5, 8 dan 11. Dan itupun hanya sampel atau tidak keseluruhan siswa."Jadi tidak ada implikasinya. Jadi siswa ini adalah representasi dari satuan pendidikan. Ini implikasinya juga orang tua tidak perlu terlalu khawatir," sambung dia.Baca juga: Masih Bingung Membedakan AN dan AKM? Ini Penjelasannya Dengan hasil AN 2021 itu nantinya akan ada umpan balik kepada sekolah, kepada dinas pendidikan, kemendikbud, dan Kemenag. Sehingga diketahui pula apa yang dapat dilakukan dalam rentang satu tahun agar memperbaiki hasil AN 2022."Intinya adalah tujuan akhir kita adalah membangun menyiapkan siswa yang berkualitas, yang mempunyai karakter, dan kemudian kompetensi yang relevan sesuai dengan zamannya," pungkas dia.(CEU)