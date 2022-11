Pelajar, Simak Yuk 10 Tips Menjawab Soal Penilaian Akhir Semester dengan Efektif

Seperti apa sistem ujian PAS?

Tips persiapan sebelum ujian





Strategi menjawab soal PAS dengan efektif

1. Siapkan semua perlengkapan yang harus kamu siapkan

Pensil Penghapus Penggaris ujian Bolpoin Kalkulator (jika diperbolehkan) Kartu ujian Kartu pelajar Hand sanitizer Masker Pakaian seragam yang lengkap (bila ujian tatap muka)

2. Periksa dan pastikan soal tidak bermasalah

3. Buatlah tiga pembagian soal berdasarkan tingkat kesulitan

4. Tenangkan diri ketika membaca soal

5. Buat tiga pembagian waktu pengerjaan soal sesuai tingkatan

6. Periksa kembali lembar soal dan jawaban

7. Jangan terpaku sama satu soal yang sulit, tinggalkan dan kerjakan nanti

8. Perhatikan sistem penghitungan nilai

9. Atur jeda saat mengerjakan ujian

10. Berdoa dan minta restu dari orang terdekatmu

Jakarta: Tak terasa sudah akhir tahun dan memasuki 2023. Itu artinya, sudah dekat penentuan naik kelas atau tinggal kelas dengan Penilaian Akhir Semester ( PAS ).Apakah Sobat Medcom sudah menyiapkan diri untuk mengikuti PAS? Atau sama sekali belum menyiapkan diri?PAS dilakukan dengan model ujian tertulis. Otomatis, yang akan kamu hadapi itu soal-soal yang berhubungan dengan materi pelajaran di kelas.Kalau soal memahami konsep materi yang telah diajarkan, seharusnya kamu sudah menguasai ya. Jika belum, coba buka buku catatan kamu atau notes yang ada di smartphone-mu itu.Selain memiliki strategi yang baik dalam mengerjakan soal secara efektif, tetap penting untuk membawa bekal yang cukup saat memasuki ruang ujian ya! Jadi, kamu perlu tips persiapan menghadapi PAS, nih! Mengulas materi itu penting untuk membuktikan bahwa selama satu semester tersebut, kamu paham dengan apa yang dipelajari.Selanjutnya, kalau kamu sudah merasa paham, mulailah melatih dan mematangkan pemahaman kamu itu dengan latihan-latihan soal ujian. Latihan soal yang banyak. Kalau bisa semua pelajaran yang akan diujikan. Tentunya, lebih baik kebingungan dan bisa mencari solusinya ketika latihan soal, dibanding bingung saat ujian, bukan?Nah, biar kamu bisa lebih termotivasi lagi buat persiapan diri menuju PAS, bisa nih ikutin beberapa tips menjawab soal PAS dengan efektif dikutip dari Ruangguru:Mengikuti ujian, tentunya juga harus siap baik dari materi, maupun teknis. Hal pertama yang harus kamu persiapkan agar dapat tenang mengerjakan ujian, yakni dengan disiplin membawa seluruh perlengkapan yang dibutuhkan ketika ujian. Perlengkapan-perlengkapan yang umumnya dibutuhkan antara lain:Sering kelewatan, tapi sebenarnya langkah pertama ini penting banget. Setelah soal dibagikan dan doa sudah dipanjatkan, saatnya membuka dan membaca soal. Sediakan waktu 1 menit untuk memeriksa soal. Periksa jumlahnya, kemudian periksa juga pilihan gandanya. Hal ini sangat penting dilakukan, supaya ketika di tengah pengerjaan, saat kamu sedang konsentrasi, tidak terganggu oleh masalah teknis pada soal-soal yang dibuat. Karena itu menyita waktu dan mengganggu konsentrasi.Teliti dengan kondisi fisik dari perangkat ujiannya juga penting nih, kalau kamu mengikuti PAS secara luring di sekolah, periksa kondisi kertas jawaban, dan lembaran soal ujiannya. Pastikan tidak ada yang rusak, terlebih bila sekolah kamu sudah menerapkan ujian yang hasilnya diperiksa komputer.Buat kamu yang sampai sekarang masih daring dari belajar sampai ujian, pastikan segala hal teknis mulai dari perangkat laptop atau smartphone kamu dalam kondisi yang sehat dan siap untuk ujian, koneksi internet diusahakan lancar, agar tidak mengganggu kamu sewaktu ujian berlangsung.Setelah belajar selama 1 semester, pastinya kamu tahu dong unggul dalam bidang dan materi apa. Ketika kamu sudah memeriksa dan memastikan tidak ada kecacatan pada soal, ini waktunya kamu menentukan soal-soal yang menurutmu paling mudah, sedang, dan paling susah. Cara seperti ini sangat bagus dilakukan sebelum kamu mencoba menjawab semua soal.Kamu bisa memberikan tanda pada soal-soal sesuai dengan tingkat kesulitan. Misalnya, soal paling mudah kamu tandai centang, soal sedang kamu tandai lingkaran, dan soal paling susah kamu tandai kotak. Dengan melakukan pembagian ini, kamu akan tahu dan bisa menentukan prioritas dalam menjawab soal. Jadi lebih efektif deh.Selanjutnya, kamu bisa mulai mengurutkan pengerjaan soal dari yang termudah atau tersulit lebih dahulu. Sebenarnya disarankan untuk memulai dari termudah hingga tersulit, mengapa begitu? Karena memulai dari soal termudah sedikit banyak bisa membuat kepercayaan diri kamu meningkat untuk menemukan solusi pemecahan masalah dari soal-soal.Apakah kamu pernah kebingungan dalam membaca soal, sudah diulang-ulangi tetapi kamu tetap tidak paham dengan maksud soalnya? Kemungkinan besar hal itu karena kamu tidak tenang ketika membaca soal ujian!Coba tarik nafas dengan panjang dan perlahan, hilangkan seluruh pikiran lain selain ujian, dan mulai membaca secara perlahan. Hal ini mungkin akan membantu kamu untuk memahami pertanyaan dan mencari tahu solusi dari pemecahan masalah di soal tersebut.Selanjutnya, Jika kamu sudah memberikan tanda pada soal-soal sesuai dengan tingkatan kesulitannya, setelah itu saatnya kamu melihat ke arah jarum jam. Kemudian lihatlah waktu yang diberikan untuk mengerjakan seluruh soal. Jika sudah, saatnya kamu memberikan jatah waktu untuk mengerjakan soal mudah, soal sedang, dan soal sulit.Jika waktu yang diberikan adalah 90 menit, kamu bisa membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, kamu berikan 20 menit untuk soal yang mudah, 30 menit untuk soal sedang, dan 40 menit untuk soal sulit. Jika soal yang mudah jauh lebih banyak dari soal yang kamu anggap sulit, kamu bisa pangkas waktu untuk mengerjakan soal sulit, untuk menambahkan waktu pengerjaan soal mudah.Cara ini sangat disarankan untuk selalu dilakukan pada saat ujian. Kenapa? Karena seringkali kita terlalu lama berkutat pada 1-3 soal yang sulit. Sehingga, waktu yang kita gunakan tidak efektif.Kalau sudah selesai mengerjakan soal ujian, jangan lupa biasakan cek kembali lembar jawabannya. Pastikan kalau semua jawaban sudah lengkap terisi dan dicocokkan kembali dengan lembar soal. Takutnya kamu keliru menjawab, bacanya soal nomor 23, jawabnya di lembar jawaban nomor 25.Lebih teliti lagi ya, kalau bisa berikan porsi waktu ujian kamu khusus untuk memeriksa kembali saat selesai. Jangan lupa juga hapus tanda-tanda pada soal yang kamu bagi tingkat kesulitannya. Jika sudah yakin dengan semua jawabanmu, keluarlah dari ruangan dengan perasaan senang, dan jangan overthinking ya!Nah, ini mungkin jadi masalah yang sering terjadi ditengah-tengah ujian. Enggak ngerti sama satu soal, kemudian stuck dan keburu stres duluan sebelum ngerjain soal-soal yang lain. Jangan sampai begitu ya! Its okay sebenarnya kalau kamu enggak ngerti sama satu atau dua soal, ketika kamu rasa belum bisa ngerjainnya, langsung tinggalin aja, lihat soal-soal berikutnya.Bisa jadi kamu nemu inspirasi untuk ngerjain soal sulit tersebut ketika ngebaca soal yang lain. Tipe-tipe soal yang sulit begitu bisa kamu kerjakan di akhir-akhir waktu ujian aja ya.Selanjutnya, saat sebelum memulai ujian, ketika ada pengawas yang menjelaskan sistematika penilaian atau penghitungan nilai ujian, sebisa mungkin kamu simak dengan teliti ya. Jika tidak dijelaskan pengawas ujian, kamu juga bisa menyimak di bagian atas soal mengenai petunjuk ujian. Hal ini harus kamu simak untuk mengetahui bagaimana poin penilaian dari soal yang kamu kerjakan.Bisa jadi ada soal dengan bobot nilai yang lebih besar dari soal lainnya, waktu pengerjaan ujian, dan hal-hal teknis lainnya. Ketika kamu memahami aturan dari ujian, kamu bisa menghindari membuat keputusan yang tidak tepat. Misalkan ketika ada aturan ujian berupa jawaban salah akan berakibat pengurangan skor, kamu bisa menghindari untuk menebak jawaban-jawaban dari soal yang nggak kamu kerjakan.Tips selanjutnya, faktor fokus dan ketenangan jadi salah satu kunci nih, supaya kamu bisa mengatur ritme dengan baik, beri sedikit jeda singkat setiap kali kamu mengerjakan soal. Misalnya berhenti setelah 5 soal. Kamu bisa sejenak berhenti. Regangkan kaki dan leher, lihat ke luar jendela, dan tenangkan pikiranmu. Mengerjakan soal dengan terlalu memforsir dari soal ke soal akan membuatmu menjadi mudah tegang, apalagi di ujian dengan puluhan soal. Take it easy ya!Kemudian, last but not least jangan lupa berdoa dan mintalah restu serta doa dari orang-orang terdekatmu, misalkan orang tua, keluarga, atau teman-teman dekat. Support dari mereka sedikit banyak pasti akan membantumu sebagai moral booster dan makin termotivasi untuk sukses mengerjakan ujian.Itulah 10 tips mengerjakan soal ujian penilaian akhir sekolah yang bisa membantumu lebih efektif mengerjakan soal yang diberikan. Selain tips tadi, sebenarnya yang paling penting adalah, belajar mengendalikan emosi. Semoga membantu yaa.