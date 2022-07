Dari Maudy Ayunda Hingga Valerie Thomas, Berikut 7 Artis Indonesia yang Kuliah di Kampus Ternama Inggris

1. Maudy Ayunda

Jakarta: Negara maju seperti Inggris seringkali menjadi incaran untuk menempuh pendidikan tinggi . Hal ini dikarenakan Inggris memiliki kualitas pendidikan yang terbaik.Kualitas inilah yang membuat tidak sedikit artis Indonesia memilih untuk menempuh pendidikan di Inggris. Mengutip dari Instagram @schoters, berikut 7 artis Indonesia yang berkuliah di kampus terbaik di Inggris:Maudy Ayunda berhasil diterima di S1 Politics, Philosophy, and Economics University of Oxford. Jurusan itu merupakan salah satu tersulit di University of Oxford dan persaingan untuk masuknya terkenal sangat ketat.Gita Gutawa menempuh pendidikan S1 Economics dan S2 Culture and Society, University of Birmingham, London School of Economics and Political Science. Gita menyelesaikan S1 hanya 3 tahun dan langsung melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP. Ia mengganti jurusan Culture and Society karena ingin memajukan ekonomi kreatif di Indonesia.Isyana menempuh pendidikan di S1 Music, Royal College of Music. Royal College of Music adalah salah satu sekolah musik terbesar di dunia. Isyana menempuh studi di sana dengan beasiswa RCM Excellence Award untuk Honours Funded Degree Programee.Vidi Aldiano memperoleh beasiswa parsial dari University of Manchester. Dia menempuh S2 Innovation Management and Entrepreneurship.Vidi lulus dengan predikat cumlaude. Ia mengaku senang bisa membangun networking yang luas melalui study abroad.Sudah tertarik dengan dunia bisnis sejak bangku sekolah, El mengambil major Business and Management di University of Westminster. Dia menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah untuk mengembangkan bisnis kafe kopinya.Shalom menempuh S1 Marketing di Coventry University. Tantangan terbesar bagi Shalom ketika study abroad adalah harus belajar hidup mandiri. Namun, ia bisa beradaptasi dengan mudah karena ada lebih dari 100 pelajar Indonesia di Kota Coventry.Valeri mengambil S1 Media and Psychology, Goldsmiths, University of London. Menurut Valerie, psikologi adalah ilmu esensial dalam hidup. Terlebih dengan kecintaannya pada akting, ilmu ini bisa membantunya dalam mendalami karakter.Tidak hanya artis-artis tersebut, Sobat Medcom juga berkesempatan kuliah di luar negeri. Hal ini dikarenakan beasiswa Chevening sebentar lagi akan membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin mencoba berkuliah di Inggris. (