Undip Masih Jadi Kampus Terbaik di Jawa Tengah

Jakarta: Universitas Diponegoro ( Undip ) masih menjadi kampus terbaik di Jawa tengah. Hal ini berdasarkan perankingan yang dikeluarkan UniRank dalam Top Universities in Indonesia, 2023 Indonesian University Ranking.Undip berada di posisi ke-10 di Indonesia dan menjadi teratas di antara kampus lain di Jawa Tengah. Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ( SNBP ) 2023 juga menempatkan Undip sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) ke-3 dengan pendaftar terbanyak.Undip juga menjadi PTN yang menerima peserta terbanyak nomor enam untuk kampus yang berdomisili di wilayah Jateng dan DI Yogyakarta. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Undip, Faisal, menyampaikan banyaknya pendaftar menunjukkan begitu besarnya minat lulusan kuliah di Undip.Hal tersebut tidak lepas dari prestasi-prestasi yang dimiliki Undip. Dia mengatakan untuk kualitas alumni, Universitas Diponegoro menjadi nomor satu kampus yang lulusannya cepat mendapatkan pekerjaan versi QS Rangking. Peringkat nomor wahid tersebut diraih Undip berturut-turut di 2021 dan 2022.Dia menyebut untuk pengelolaan kampus dan lingkungan belajar, Universitas Diponegoro menempati peringkat ke-2 perguruan tinggi berkelanjutan terbaik versi UI Greenmetric. Prestasi tersebut diperoleh tiga kali berturut-turut yakni di 2020, 2021, dan 2022.“Artinya bahwa kampus Undip adalah kampus hijau yang nyaman dan ramah untuk semua warga kampus termasuk bagi disabilitas,” ujar Faisal dikutip dari laman undip.ac.id, Selasa, 4 April 2023.Faisal mengatakan dinilai dari kualitas atau mutu pendidikan, Undip terbukti unggul dan berkelas dengan 40 program studi dari total 169 prodi yang ada sudah terakreditasi internasional.Sementara itu, program studi yang sudah terakreditasi internasional versi ASIIN (Accreditation Agency for Degree Programs ini Engineering, Informatics/ Computer Science, the Natural Sciences and Mathematics) dari Fakultas Teknik prodi S1 dan S2 Arsitektur, S1 dan S2 Perencanaan Wilayah dan Kota, S3 Ilmu Arsitektur dan Perkotaan; dari Fakultas Peternakan dan Pertanian: S1 Teknologi Pangan, S1 Peternakan dan S1 Agribisnis; dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan: S1 Akuakultur, S1 Ilmu Kelautan dan S1 Oseanografi; dari Sekolah Pascasarjana: S2 dan S3 Ilmu Lingkungan; dari Fakultas Sains dan Matematika: S1 Biologi dan S1 Kimia.Lalu, program studi terakreditasi internasional versi IABEE (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education) yakni program S1 Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Teknik Komputer, Teknik Perkapalan, Teknik Geodesi, Teknik Sipil dan Teknik Kimia dari Fakultas Teknik.Berikutnya, program studi terakreditasi internasional versi FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) yakni program S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Islam, S1 Manajemen, S2 Ekonomi, S2 Manajemen dan S3 Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian program S1 dan S2 Hukum dari Fakultas Hukum.Dari Fakultas Ilmu Budaya yakni program S1 Sastra Indonesia dan S1 Sejarah. Sedangkan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni S1 Administrasi Bisnis dan S1 Ilmu Komunikasi. Serta program S1 Psikologi dari Fakultas Psikologi. Menyusul beberapa program studi lainnya yang diusulkan dan siap terakreditasi internasional.“Banyaknya program studi yang sudah terakreditasi internasional memantapkan Universitas Diponegoro sebagai World Class University yang unggul,” ujar dia.Faisal mengatakan Universitas Diponegoro bukan hanya mengedepankan kualitas pendidikan, tetapi juga peduli dengan kebutuhan warga kampus. Kepedulian Undip diwujudkan dengan dibangunnya sarana dan prasarana untuk berolahraga dan ruang diskusi untuk mahasiswa.Bukan hanya itu, untuk kemudahan transportasi sekaligus mengurangi polusi dan kebisingan di lingkungan kampus, Undip menyediakan bus kampus untuk mahasiswa dan warga kampus lainnya. Selain itu, Undip juga rutin membagikan makanan sehat untuk mahasiswa. Selama bulan Ramadan, makanan sehat didistribusikan pada sore hari untuk mahasiswa berbuka puasa.