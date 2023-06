ITS Buka 3 Jalur Seleksi Mandiri, Cek Info Lengkapnya di Sini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut 8 Fakultas di ITS:

Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD/SCIENTICS) Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS/INDYSIS) Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian (FTSPK/CIVPLAN) Fakultas Teknologi Kelautan (FTK/MARTECH) Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC/ELECTICS) Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD/CREABIZ) Fakultas Vokasi (FV/VOCATION) Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK/MEDICS).

(CEU)

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) mulai membuka pendaftaran melalui jalur seleksi Mandiri . Pada jalur terakhir masuk ITS ini, terdapat tiga jenis seleksi yang meliputi kemitraan, umum, dan prestasi untuk program sarjana regular (S1) maupun sarjana terapan (D4).Kepala Subdirektorat Admisi ITS , Unggul Wasiwitono mengatakan, seleksi Mandiri merupakan satu dari tiga seleksi penerimaan program reguler yang dihadirkan oleh ITS, dengan pembobotan 50 persen dari total penerimaan. Tujuan dari seleksi ini adalah sebagai jembatan antara calon mahasiswa baru dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ITS selain melalui jalur SNBP dan SNBT.Menurut Unggul, bagi pendaftar seleksi Mandiri jalur kemitraan dan umum diharuskan mengikuti lebih dulu Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diadakan oleh ITS. Sedangkan, bagi pendaftar jalur prestasi, seleksi akan dilakukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik atau nonakademik.Untuk TKA sendiri, lanjut Unggul, terdiri dari Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) dengan waktu pengerjaan masing-masing subtes adalah 90 menit. Untuk pelaksanaannya akan dilakukan secara online (daring).“Oleh karena itu, perlu disiapkan PC (personal computer) atau laptop yang dilengkapi dengan webcam, software berupa zoom meeting, dan internet dengan kecepatan lebih dari 5 Mbps,” papar dosen Departemen Teknik Mesin ini.Untuk saat ini, kata Unggul, pendaftaran seleksi Mandiri berlaku untuk delapan fakultas yang ada di ITS.Pada delapan fakultas tersebut, terdapat 41 departemen yang tersedia untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 ini. “Sebelum mendaftar jalur seleksi Mandiri ini, para pendaftar juga diwajibkan untuk membuat akun MyITS Admission terlebih dahulu,” tutur Unggul.Untuk cara membuat akun MyITS Admission, jelas Unggul, pertama para pendaftar diminta untuk membuka laman https://admission.its.ac.id/. Kemudian melakukan registrasi dengan memasukan data diri.Selanjutnya para pendaftar diminta untuk mengunggah sejumlah berkas yang diperlukan, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP). Terakhir, setelah melakukan registrasi, para pendaftar bisa langsung kembali ke beranda laman untuk kemudian memilih jalur seleksi yang ingin diikuti.Terakhir, dosen berkacamata tersebut menyebutkan, saat ini sudah dibuka seleksi Mandiri jalur kemitraan dan umum, yakni pada 5 - 25 Juni 2023. Sedangkan TKA akan dilaksanakan pada 1 - 2 Juli 2023, dan akan diumumkan hasilnya pada 6 Juli 2023.“Namun, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan TKA akan diperpanjang jika terdapat kuota berlebih,” ungkap Unggul.