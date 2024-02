Kenalan dengan Prodi Teknologi Produksi Ternak IPB: Kurikulum hingga Prospek Kerjanya

Kurikulum TPT

Jakarta: Bidang peternakan membuka banyak prospek pekerjaan. Buat kalian yang tertarik dengan dunia peternakan bisa mendalaminya melalui Program Studi ( Prodi ) Teknologi Produksi Ternak (TPT) di IPB University TPT merupakan program pendidikan Sarjana di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP), Fakultas Peternakan (Fapet) IPB University. Yuk kenalan dengan prodi TPT IPB University dikutip dari laman ipb.ac.id:Prodi Teknologi Produksi Ternak menerapkan kurikulum yang memuat asas kesejahteraan, kelestarian sumber daya genetik dan lingkungan. Prodi ini menekankan pada kemampuan menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu di bidang produksi ternak untuk kebutuhan masyarakat.Kompetensi lulusannya mampu merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan usaha peternakan, menguasai teknologi produksi dan pengelolaan limbah, serta mampu menangani dan mengolah hasil ternak.Mahasiswa bakal mempelajari dan mempraktikkan teknik penanganan ternak, cara memaksimalkan produktivitas ternak, hingga penggunaan teknologi peternakan modern. Tidak hanya di kelas, mahasiswa juga belajar langsung dengan peternak di kandang.“Kita bisa menyinkronkan antara teori yang kita pelajari selama kuliah dan keadaan di lapangan. Mahasiswa saling melengkapi dengan peternak. Peternak memberi informasi ke mahasiswa, mahasiswa memberikan masukan ke peternak berdasarkan teori dari ilmu yang telah dipelajari selama kuliah,” kata mahasiswa TPT IPB University Semester 8, Wartini, dikutip dari laman ipb.ac.id, Kamis, 15 Februari 2024.Sebelum lulus, mahasiswa juga sudah disiapkan berpikir luas cara membangun peternakan yang sebenarnya. Ini mulai dipelajari sejak semester 5 pada mata kuliah Desain Peternakan Ruminansia Pedaging.Di mata kuliah ini, mahasiswa dibagi ke beberapa kelompok sesuai komoditas peternakannya. Misalnya, kelompok satu desain peternakan untuk sapi dengan populasi 1.000 ekor."Jadi kita buat desain kandangnya, letaknya di mana, terus kebutuhan pakannya berapa, dan proyeksi populasinya bagaimana,” ungkap Wartini.Selain itu, di mata kuliah Peternakan Terpadu Tropika, mahasiswa TPT belajar cara membangun Integrated Farming System atau sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan. Misalnya, dari ternak sapi kotorannya bisa digunakan untuk pupuk tanaman dan hasil tanamannya bisa dijual.Mahasiswa tidak hanya mempelajari produksi ternak. Dengan Kurikulum 2020 (K-2020), mahasiswa bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, misalnya mempelajari ilmu tentang nutrisi dan hasil ternak melalui Supporting Course (SC). Sehingga, mahasiswa TPT bisa belajar peternakan dari hulu sampai hilir.Prodi TPT IPB University telah terakreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan internasional oleh The Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences, and Mathematics (ASIIN).Prospek kerja lulusan Prodi TPT sangat luas. Lulusannya bisa menjadi wirausahawan yang fokus pada budi daya ternak, distribusi, dan pemasaran ternak.Selan itu, bisa juga bekerja di perusahaan swasta bagian pembibitan ternak, pengolahan hasil ternak, rumah pemotongan hewan, retail produk peternakan, karantina hewan, badan kajian analisis mutu, analis usaha peternakan, hingga jurnalis peternakan.Prospek kerja lulusan Prodi TPT juga terbuka di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang mengurusi peternakan. Pilihan lainnya adalah menjadi dosen atau peneliti peternakan.