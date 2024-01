Pendaftaran Master Mind Scholarship Dibuka: Kuliah S2 Gratis di Belgia, Intip Yuk

Advertisement

Cara mendaftar

Periksa apakah Anda memenuhi syarat melamar dan apakah institusi Flemish pilihan Anda berpartisipasi dalam Beasiswa Master Mind Kirim aplikasi Anda ke institusi tuan rumah Institusi tuan rumah memilih aplikasi yang memenuhi syarat Institusi tuan rumah memulai prosedur aplikasi untuk Beasiswa Master Mind dengan membuat file aplikasi Anda di aplikasi Mobility-Online Anda menerima email yang dibuat oleh Mobility-Online yang memberi tahu telah dipilih sebelumnya untuk Beasiswa Master Mind Mendaftar di Mobility-Online dan melengkapi file aplikasi sebelum batas waktu

Dokumen yang mesti diunggah:

Pas foto Paspor Paspor internasional atau ID nasional Curriculum Vitae (termasuk IPK Amerika dan jika berlaku publikasi, penghargaan akademik, beasiswa sebelumnya, dll) https://www.scholaro.com/gpa-calculator/ (lihat lampiran: Cara menghitung IPK Amerika Anda) Transkrip rekaman; jika ditulis dalam bahasa selain Belanda, Prancis, Jerman, atau Inggris, terjemahan resmi harus dilampirkan Hasil tes bahasa Inggris atau surat pengecualian yang diberikan oleh universitas tuan rumah Letter of motivation ditulis dalam bahasa Inggris Dua surat rekomendasi yang ditandatangani dari profesor universitas asal Anda (sebelumnya), universitas ilmu terapan (dan seni) atau perusahaan baru yang ditulis dalam bahasa Inggris Salinan ijazah yang diperoleh; jika ditulis dalam bahasa selain Belanda, Prancis, Jerman, atau Inggris terjemahan resmi harus dilampirkan

Jakarta: Banyak negara di Eropa menjadi incaran pelajar internasional untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, tidak banyak yang memilih Belgia.Padahal, Belgia mempunyai kualitas pendidikan yang top lho. Selain itu, Belgia juga menawarkan biaya pendidikan dan hidup relatif murah, kesempatan magang atau kerja di organisasi penting dunia, kuliah dengan bahasa Inggris, hingga beasiswa fully funded.Salah satu beasiswa yang mesti kalian lirik adalah Master Mind Scholarship. Ini adalah program beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Flemish untuk program Master di Flanders dan Brussels, Belgia kepada siswa berprestasi dari seluruh dunia.Beasiswa Master Mind memberikan hibah €10.000 dan pembebasan biaya kuliah per tahun akademik (60 ECTS). Penerima beasiswa hanya membayar biaya pendaftaran administrasi. Hibah dibayarkan dalam bentuk biaya akomodasi, asuransi, dan biaya hidup.Sobat Medcom yang tertarik mendaftar Master Mind Scholarship harus lebih dulu mendaftar ke salah satu institusi yang berpartisipasi dalam program ini.Yuk simak informasi lebih lanjut soal Master Mind Scholarship dikutip dari laman studyinflanders.be:Durasi pemberian beasiswa ialah satu tahun akademik untuk program master 60 ECTS dan dua tahun akademik untuk program master 120 ECTS. Penerima beasiswa diberikan bantuan pendidikan maksimum €10.000 per tahun akademik sesuai dengan perincian yang disebutkan di bagian pembayaran beasiswa.Apabila mahasiswa menyelesaikan program Master satu tahun, tetapi tidak memperoleh gelar Master pada akhir tahun akademik 2025 (Juli atau September), dana pendidikan terakhir sebesar €1.500 tidak akan diberikan.Sementara itu, mahasiswa yang mengambil program Magister dua tahun, setidaknya harus memperoleh 54 ECTS pada tahun akademik pertama 2024 (Juli atau September). Mereka yang mencapai 54 ECTS dapat menerima angsuran terakhir €1.500 pada tahun pertama dan berhak atas beasiswa untuk tahun akademik kedua.Pengecualian terhadap aturan ini hanya dapat diberikan oleh VLUHR dengan persetujuan lembaga penyelenggara dan Diklat.Perguruan tinggi dapat meminta biaya kuliah kepada penerima beasiswa dengan tarif terendah dari biaya kuliah tahunan untuk siswa yang menerima hibah studi dari pemerintah Flemish. Tarif tahun akademik 2024-2025 adalah €131,50.Angka ini dapat meningkat sedikit dari tahun ke tahun. Apablia mahasiswa kehilangan beasiswanya maka harus membayar biaya kuliah penuh bila ingin melanjutkan program tanpa beasiswa.Ada sejumlah beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari negara tertentu, yakni Jepang (3), Meksiko (3), Palestina (2), dan Amerika Serikat (5). Negara-negara ini adalah negara prioritas bagi pemerintah Flemish. Apabila beasiswa tidak diambil akan diberikan kepada kandidat dengan peringkat tertinggi oleh panitia seleksi Flemish.Beasiswa tidak boleh digabungkan dengan beasiswa lain dari pemerintah Flemish atau Beasiswa Erasmus Mundus. Setelah menyelesaikan kuliah, mahasiswa mesti menyerahkan esai dan mengisi kuesioner singkat tentang kuliah mereka. Adapun mahasiswa maksimal dapat mengajukan 20 aplikasi per institusi pendidikan tinggi Flemish.Berikut cara mendaftar Master Mind Scholarship:Sobat Medcom yang tertarik, yuk buruan daftar. Institusi tuan rumah memvalidasi dan menerima file aplikasi yang telah dilengkapi di Mobility-Online sebelum batas waktu 28 April 2024.Informasi lebih lanjut dan untuk mengetahui kalian memenuhi syarat dapat melihat di laman https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships/eligibility-criteria.