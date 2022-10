Waduh! Try Out SNBT UTBK Zenius: 90% Siswa Skornya di Bawah Kompetensi Minimum

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform edukasi teknologi, Zenius, bergerak cepat membuat penyesuaian pada konten-konten pelajaran usai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) mengeluarkan aturan baru seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri ( PTN ). Salaha satunya, penyesuaian pada soal-soal try out UTBK Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).Sampai saat ini, SNBT UTBK merupakan jalur penerimaan dengan kuota terbesar ketimbang Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan jalur mandiri. Perubahan terbesar pada UTBK adalah dihapusnya tes kemampuan akademik (TKA) dan hanya menyisakan tes potensi skolastik (TPS), yang akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, serta literasi Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris siswa.Zenius rutin menggelar try out, mulai dari TO Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang bekerja sama dengan beberapa dinas, hingga TO UTBK dua minggu sekali. Hal ini agar siswa terbiasa menghadapi soal-soal pada UTBK.Saat ini, Zenius sudah mengembangkan TO SNBT dengan materi dan soal yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK yang baru. Pada TO SNBT terbaru yang digelar oleh Zenius dan New Primagama pada 17-25 September 2022, terdapat 17.043 siswa yang mendaftar.Mulai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dari jumlah tersebut, 93,7 persen atau hampir 16 ribu siswa tidak mencapai kompetensi minimum. Sementara itu, hanya 6,3 persen atau 1.000 siswa yang mencapai kompetensi minimum.Kompetensi minimum pada TO SNBT UTBK di Zenius berada pada angka 500 dari nilai maksimum 1.000. Skor ini ditetapkan berdasarkan skor rata-rata UTBK tahun lalu, di mana untuk kelompok Saintek memiliki skor rata-rata sebesar 665,86, sementara Soshum memiliki skor rata-rata 690,02.Skor yang ditetapkan Zenius pada TO SNBT UTBK kali ini jauh dari rata-rata skor UTBK tahun lalu. Sebab, meski kompetensi minimum dari tiap fakultas/kampus berbeda-beda, tapi sangat kecil kemungkinan lolos UTBK bila nilai siswa di bawah 500.“Jumlah ini menunjukkan hasil yang mengejutkan. SNBT UTBK yang banyak dianggap akan lebih mudah untuk dikerjakan, ternyata berbanding terbalik dengan hasil yang ada di lapangan," kata Founder dan Chief Education Officer Zenius, Sabda PS, dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Oktober 2022.Sabda menyebut TPS memang memiliki tantangan tersendiri. Sebab, siswa dituntut bernalar dan menerapkan konsep yang dipelajari dalam mengerjakan soal."Hal ini menunjukkan pentingnya mempersiapkan siswa agar memahami konsep dan tidak hanya menghafal, agar dapat siap menghadapi UTBK di tahun depan,” ujar Sabda.Zenius akan kembali menggelar try out serupa pada 3-9 Oktober 2022 untuk membiasakan siswa mendalami materi-materi soal potensi skolastik. Try out bebas biaya ini bisa diakses seluruh siswa kelas 12 dan gap year, kapan pun dan di mana pun selama periode try out berlangsung.Siswa yang ingin mencoba atau melihat soal-soal TPS di UTBK tahun depan bisa registrasi try out SNBT 2023 by Zenius & New Primagama melalui link berikut: https://zeni.ws/DAFTARTOTPS2023. Try out bisa melalui website ataupun aplikasi Zenius yang tersedia di App Store atau Play Store.