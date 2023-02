Mau Masuk ITS? Kenalan Dulu Nih sama 4 Jalur Masuknya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Menurut lembaga pemeringkatan dunia QS World University Rankings (QS WUR) ITS menempati peringkat keenam universitas terbaik di bawah UGM, ITB, UI, UNAIR, dan IPB.Perguruan tinggi yang terletak di Surabaya itu unggul dalam bidang teknologi dan sains. Program studi sarjana ITS menyediakan 37 pilihan program studi yang dapat dipilih berdasarkan tujuh bidang Fakultas.Di antaranya fakultas Sains dan Analitika Data, Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Teknologi Kelautan, Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Desain Kreatif dan Bisnis Digital serta Vokasi.Ada beberapa jalur yang bisa diikuti bagi Sobat Medcom yang ingin menimba ilmu di ITS. Dilansir dari laman its.ac.id, berikut empat jalur masuk ITS Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) bekerja sama dengan PTN. Penerimaan mahasiswa melalui jalur ini mempertimbangkan bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran dan maksimal 50 persen untuk nilai mata pelajaran pendukung program studi, prestasi, dan/atau portofolio.Kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur ini adalah sebanyak 1.331 orang. Pendaftaran SNBP 2023 telah dibuka mulai 9 Januari.Seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer, yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Seleksi ini dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK/sederajat dan Kejar Paket C yang lulus tahun 2023, 2022, dan 2021.Kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur ini adalah sebanyak 1.934 orang. Pendaftaran SNBT 2023 telah dibuka mulai 16 Januari.Seleksi Prestasi adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk pelajar berprestasi yang berminat berkuliah di ITS pada program Sarjana. Seleksi ini menggunakan nilai rapor dan didukung oleh prestasi-prestasi akademik dan non-akademik.Seleksi Prestasi Program Sarjana memberi kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK pada tiga tahun terakhir (lulusan tahun 2021, 2022, dan 2023) dengan tujuan menjaring calon mahasiswa yang berkualitas dan membuka kesempatan berupa altenatif seleksi dengan menggunakan nilai prestasi yang sudah dimiliki, selain melalui SNMPTN atau SNBP.Kuota penerimaan mahasiswa melalui jalur ini adalah sebanyak 2.500 orang. Pendaftaran Seleksi Prestasi 2023 telah dibuka mulai 8 Mei.Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM) adalah pola seleksi mandiri oleh ITS berdasarkan penjaringan mahasiswa baru dengan menggunakan nilai UTBK 2022 dan/atau mengikuti TKA ITS 2022.Itulah empat jalur pendaftaran yang bisa sobat Medcom ikuti bila ingin menjadi mahasiswa ITS. Selamat mencoba.