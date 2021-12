UI, Undip, UGM Masuk 3 Besar Kampus Terbaik di Indonesia Versi UI GreenMetric

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) kembali mengumumkan UI GreenMetric World University Rankings 2021 yang dilakukan secara hybrid, Selasa, 14 Desember 2021 di kampus UI Depok. Berdasarkan penilaian UI GreenMetric, Wageningen University and Research, Belanda menjadi Kampus Berkelanjutan Terbaik di dunia.Kemudian pada peringkat kedua ditempati oleh Nottingham University, Inggris dan University of Groningen, Belanda pada peringkat ketiga. Di Indonesia, Universitas Indonesia (UI) meraih predikat Kampus Berkelanjutan Terbaik, yang diikuti oleh Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada ( UGM ) pada urutan kedua dan ketiga.Rektor UI , Ari Kuncoro menyampaikan, bahwa tahun ini terjadi disrupsi dalam kehidupan normal dengan adanya pandemi covid-19. Selama hampir dua tahun semua pihak banyak belajar tentang pandemi ini dan betapa pentingnya hidup di lingkungan yang bersih, sehat dan lestari.Di sisi lain, pandemi ini juga memberikan kesempatan untuk merefleksikan dan mendefinisikan ulang bagaimana cara kita mengelola perguruan tinggi serta dampak kegiatan kampus bagi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi masyarakat di sekitar kita, dan di Indonesia. "Kita juga belajar bahwa hanya dengan kebersamaan dan kerja sama kita dapat mengatasi pandemi ini. Saya gembira banyak perguruan tinggi dunia maupun di Indonesia yang antusias berpartisipasi dalam pemeringkatan ini," terang Ari.Hal tersebut menunjukkan semakin banyak perguruan tinggi yang menjadikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan secara lebih serius. “UI GreenMetric World University Rankings Network juga menunjukkan bahwa kolaborasi, saling belajar, berbagi, dan bekerja sama secara nasional maupun global mampu mewujudkan kampus yang lebih lestari dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Ari.Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini UI GreenMetric juga memberikan empat penghargaan bagi perguruan tinggi tingkat dunia maupun tingkat Indonesia. Pertama, penghargaan The 2021 Most Sustainably Improved University diberikan kepada Tilburg University, Belanda (tingkat dunia) dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (tingkat Indonesia).Kedua, The 2021 Most Active National Coordinator of UI GreenMetric World University Ranking Network diberikan kepada Universidade de Sao Paulo, Brazil (tingkat dunia) dan The 2021 Most Active University in UI Greenmetric World University Rankings Network-Indonesia diberikan kepada Universitas Pattimura.Ketiga, The 2021 Most Sustainably Innovative University diberikan kepada National Pingtung University of Science & Technology, Taiwan (tingkat dunia) dan Universitas Negeri Semarang (tingkat Indonesia). Terakhir, The 2021 Best New Participating University, diberikan kepada Cairo University, Mesir (tingkat dunia) dan Universitas Ahmad Dahlan (tingkat Indonesia).Pengumuman UI GreenMetric World University Rankings secara lengkap dapat diakses pada laman: https://greenmetric.ui.ac.id/ UI GreenMetric merupakan inovasi UI yang telah dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus. Kini, UI GreenMetric World University Rankings semakin mendunia dan semakin banyak diikuti oleh perguruan tinggi di berbagai negara.Baca juga: UGM Peringkat 3 Kampus Berkelanjutan Terbaik Versi UI GreenMetric 2021 Pada tahun ini, jumlah peserta mencapai 956 universitas dari 80 negara di dunia, bertambah dari sebelumnya (2020) sebanyak 912 perguruan tinggi dari 84 negara. Beberapa negara yang baru bergabung di tahun 2021 adalah Ghana, Honduras, Hong Kong, Turkmenistan, Nigeria dan Curacao.Di Indonesia, terdapat 101 Perguruan Tinggi yang berpartisipasi dalam UI GreenMetric. Penilaian UI GreenMetric 2021 dilandasi atas tiga pilar, yakni Lingkungan hidup, Ekonomi, dan sosial dengan bobot indikator penilaian yang terdiri atas Keadaan dan Infrastruktur Kampus (15 persen), Energi dan Perubahan Iklim (21 persen), Pengelolaan Sampah (18 persen), Penggunaan Air (10 persen), Transportasi (18 persen), serta Pendidikan dan Riset (18 persen).