Keuntungan Ikut UTBK-SBMPTN 2022 di ITS

Jakarta: Pendaftaran Ujian Tulis Berbasis Komputer ( UTBK ) sebagai syarat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ( SBMPTN ) 2022 masih dibuka hingga Jumat, 15 April 2022. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai salah satu pusat UTBK menyediakan sejumlah poin plus untuk peserta dari luar kota.Kepala Subdirektorat Admisi Direktorat Pendidikan ITS Unggul Wasiwitono menjelaskan lokasi ITS mudah diakses dari bandara, stasiun, serta jalan tol. “Lokasi ITS dekat dari mana-mana, hanya 20 menit dari Gerbang Tol Tambaksumur,” kata Unggul dalam keterangan tertulis, Senin, 11 April 2022.ITS berlokasi di Kecamatan Sukolilo bagian timur Kota Surabaya. Jarak ITS dari Bandara Juanda hanya sekitar 16 kilometer.Peserta bisa menggunakan mobil serta transportasi umum hanya dalam waktu setengah jam dari bandara. Sedangkan bagi peserta yang datang menggunakan kereta, dapat turun di Stasiun Gubeng dan menempuh waktu sekitar 12 menit menuju kampus ITS.Unggul menuturkan keuntungan lain ialah lokasi tes ITS terpusat di Kampus Sukolilo. Dosen Departemen Teknik Mesin tersebut menyebut lokasi tes terpusat ini memberikan kepastian bagi peserta.“Jika peserta memilih ITS sebagai lokasi pusat UTBK, mereka pasti akan melaksanakan ujiannya di lingkungan ITS Sukolilo saja,” tutur dia.Unggul menyebut pihaknya juga menjamin 41 ruang ujian tersebar di berbagai departemen dan gedung di kampus ITS telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Dia memastikan fasilitas perangkat ujian hingga koneksi memadai. ITS juga akan menerapkan protokol kesehatan sesuai imbauan LTMPT pada setiap ruang ujian.Unggul mengajak siswa-siswi SMA yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya memilih ITS sebagai lokasi pelaksanaan UTBK. Dia juga mengimbau calon peserta mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik dari materi yang dipelajari hingga berkas persyaratan ujian.“Tak lupa, peserta juga harus tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan,” kata Unggul.Baca: Catat! Ini 74 Lokasi Pusat UTBK SBMPTN 2022