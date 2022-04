Buat Tablet untuk Daya Tahan Tubuh, Mahasiswa Unsoed Raih Medali Emas di Rusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman ( Unsoed ) menorehkan prestasi di kancah Internasional. Tim menyabet medali emas di ajang XXV Moscow Rusia International Salon of Inventions and Innovative Technologies “Archimedes 2022”."Tim berhasil membuat inovasi tablet effervecent yang memberikan efek gas CO2 dengan bahan aktif mikroalga, yaitu chlorella vulgaris yang berasal dari perairan Indonesia," dikutip dari laman unsoed.ac.id, Senin, 18 April 2022.Chlorella vulgaris terbukti efektif menjadi imunostimulan dalam meningkatkan daya tahan tubuh.Tim terdiri atas Mochammad Rezky Darmawan, Regata Ringga Hanessa Putry, Salma Aulia Salsabila, Khoerunnisa, Haris Raditya Subandrio, Pramudya Wisanggeni, Dea Mudrikah, dan Robiatul Adawiyah. Dengan dosen pembimbing Endang Ariyani Setyowati.Ajang XXV Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies Archimedes ini digelar dengan dukungan Administration of the President of the Russian Federation, the World Intellectual Property Organization, the Ministry of Defence of the Russian Federation, the Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT). Serta Association League of Assistance to Defence Enterprises, the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) dan the International Innovation club “Archimedes”.Archimedes 2022 diselenggarakan pada 29–31 Maret 2022 secara hybrid di Hotel Cosmos Convention and Exhibition Center Rusia. Event diikuti lebih dari 270 peserta dari 22 Negara di seluruh dunia dengan 650 karya inovasi.Baca: Mahasiswa Unsoed Bagikan Ilmu Pengolahan Tepung Kulit Ari Kedelai dari Limbah Tempe