Carereers Virtual Job Fair 2022 Sukses Gaet Pencari Kerja

Jakarta: Acara Carereers Virtual Job Fair 2022 yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) sukses diselenggrakan pada 9-10 Mei 2022.Acara berlangsung via Instagram, Zoom Meeting, dan Website dengan mengangkat tema “Be Ready for Your Career." Berangkat dari tema, lahirlah sebuah tagline yaitu “Start Your Bright Future.”Carereers Virtual Job Fair 2022 bertujuan untuk menjadi wadah mahasiswa, khususnya tingkat akhir, untuk memeroleh infromasi dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.Salah satu rangkaian pada acara Carereers Virtual Job Fair 2022 yaitu seminar daring yang menghadirkan pembicara Sri Yunita Maksudi, Eva Fatmawati, Riffa Sancati, dan Norman Ganto. Selain itu rangkaian acara lainya yaitu Company Talks diisi oleh tiga perusahaan, yaitu Briefer, Sirclo, dan Lokerlink.Terdapat dua seminar daring yang berjudul “Best Way to Adapt Your New Resume for Future Career” dan “Hone Your Skill to Face New Challenges” dan rangkaian acara Company Talks yang menghadirkan 998 partisipan yang berasal dari internal maupun eksternal UPJ.Selain itu rangkaian kegiatan lainnya yaitu Virtual Job Fair yang diselenggarakan pada website Carereers sejak 7 hingga 13 Mei 2022. Jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan Virtual Job Fair yaitu 300 partisipan. Untuk jumlah perusahaan yang berpartisipasi pada Virtual Job Fair sebanyak 21 perusahaaan.Tidak hanya seminar daring dan Virtual Job Fair, terdapat rangkaian kegiatan pre-event, yaitu Live Session di Instagram yang terdiri atas 4 topik yaitu “Intern Talks: Step to Reach My Dream Company,” “How I Get the Pleasure on My Job,” “My Journey to Start the Whole Career,” dan “Get to Know Startup Life with Arkademi” yang berhasil menghadirkan 377 audiens. Total peserta dalam seluruh rangkaian acara Carereers Virtual Job Fair 2022 adalah 1.675 partisipan.Acara Carereers Virtual Job Fair dibuka pada Senin, 9 Mei 2022 melalui seminar daring yang berjudul “Best Way to Adapt for Your Future Career” dengan menghadirkan pembicara Sri Yunita Maksudi (VP of People and Culture Aruna Indonesia, Former People Partner Gojek Indonesia) dan Eva Fatmawati (Recruiter dan Edu Content Creator)."Saya pertama excited, dan yang kedua sangat bangga dengan acara-acara seperti ini, karena sebetulnya ini memang acara yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, terutama fresh graduate," kata Sri Yunita Maksudi.Kemudian pada hari kedua, Selasa, 10 Mei 2022, Carereers Virtual Job Fair 2022 menggelar seminar daring berjudul “Hone Your Skill to Face New Challenges.” Hadir dua pembicara pada acara tersebut, yaitu Norman Ganto (Country Manager Progate) dan Riffa Sancati (Founder and CEO The Lens Story & Founder and Managing Director Cerita Media)."Terkait dengan acara Carereers ini, aku impressed ternyata peminatnya banyak banget, antusias banget mereka untuk mengenal dunia kerja. Harapan aku ke depannya, konsisten dibuat yang seperti ini gitu kan supaya ini people yang sudah dikumpulkan juga bisa terus belajar bareng sama ahlinya, kata Riffa Sancati.Pada hari yang sama dilanjutkan dengan acara Company Talks yang menghadirkan tiga perusahaan hebat yaitu Brifer, Sirclo, dan Lokerlink. Pada rangkaian acara Company Talks terdapat tiga pembicara yang mana mereka masing-masing mewakili perusahaanya.Pemaparan materi dari Briefer dibawakan oleh Aditya Sani yang merupakan Founder and CEO Briefer. Pemaparan materi dari Sirclo dibawakan oleh Rini Hapsoro selaku Communications & PR Sirclo. Dan untuk pemaparan yang terakhir yaitu Lokerlink dibawakan oleh Andriati E. Pratiwi selaku Head of Business Development Lokerlink."Saya senang sekali diajak mengikuti acara seperti ini karena sekarang saya sebagai penyelenggara event job fair. Kemudian, saya lihat sendiri di mana kita mempersiapkan itu tidak gampang. Saya anggap mahasiswa UPJ berhasil dalam menyelenggarakan acara seperti ini dari pagi hingga sore dengan tidak mengenal lelah. Untuk kesan dan pesan saya berharap ke depannya kita dapat berkolaborasi di setiap acara yang memang Lokerlink selenggarakan,” ujar Andriati E. Pratiwi.Carereers Virtual Job Fair merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya dan dikelola oleh mahasiswa kelas Manajemen Acara minor Public Relations B Angkatan 2019.Terdapat beberapa event yang pernah dikelola oleh kelas Manajemen Acara, yaitu Run For Education, Bintaro Jaya Night 10K Run for Education, Fun Charity Festival, Carereers, Connected, dan Core. Pada Carereers 2021 mengusung tema “We Care About Your Career” berhasil menghadirkan Yova Sianturi, Arya Ondrio, Ario Adimas, dan masih banyak lagi.Carereers Virtual Job Fair 2021 berhasil menghadirkan 1.388 peserta dari seluruh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan berupa seminar daring, live session, dan kegiatan Job Fair. Carereers Virtual Job Fair adalah suatu rangkaian acara yang dilaksanakan dalam upaya memberikan pembekalan bagi para mahasiswa untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja dan sebagai wadah informasi terkait dengan lowongan pekerjaan.