7 Program Beasiswa Full S1 dan Diploma di 2022

Berikut daftar beasiswa full untuk jenjang sarjana dan diploma:

1. Quipper Scholarship Award 2022

2. Beasiswa Tanoto Foundation

3. Beasiswa CIMB Niaga

4. Beasiswa ETOS

5. Beasiswa Bank Indonesia

6. Beasiswa Pertamina Foundation

7. Program Cargill Global Scholarship

Jakarta: Melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi menjadi harapan banyak lulusan SMA sederajat. Sayangnya, terkadang biaya menjadi penghalang untuk meraih impian tersebut.Bagi Sobat Medcom yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma atau sarjana, kini tak perlu khawatir lagi soal biaya. Sebab, di tahun 2022 ini, tersedia banyak program beasiswa yang menawarkan pembiayaan penuh.Beasiswa full atau beasiswa penuh adalah dana bantuan studi yang memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan mahasiswa selama menuntut ilmu di bangku kuliah. Tak hanya itu, penerima beasiswa juga bakal mendapat berbagai keuntungan lain, seperti tunjangan biaya hidup, biaya pelatihan, dan biaya tugas akhir.Beasiswa tersebut biasanya diberikan oleh perusahaan, yayasan, atau pemerintah. Pada tahun 2022 ini, setidaknya terdapat delapan program beasiswa yang ditawarkan dari berbagai instansi yang dilansir dari laman Quipper.Quipper Scholarship Award (QSA) merupakan beasiswa tahunan yang diselenggarakan oleh Quipper Campus. Pendaftaran ajang perebutan beasiswa ini dibuka mulai 3 Januari hingga 18 Maret 2022.Dalam ajang ini, Quipper Campus menggandeng sejumlah universitas ternama di Indonesia. Di antaranya adalah Telkom University, Kalbis Institute, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan Institut Teknologi Telkom Jakarta.Baca juga: KIP Kuliah Merdeka 2022: Syarat, Tahapan, dan Jadwal Pendaftaran Setiap kampus menyediakan kuota penerima beasiswa full yang berbeda. Telkom University dan Kalbis Institute memberikan beasiswa penuh untuk dua orang. Sebanyak satu orang akan mendapat beasiswa penuh dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan tiga orang mendapat beasiswa dari Institut Teknologi Telkom Jakarta.Tak cuma beasiswa full, Quipper Scholrship Award 2022 juga memberikan beasiswa partial atau potongan biaya kuliah. Seluruh kampus yang menjadi mitra program ini bakal memberikan diskon biaya kuliah dengan besaran yang menarik.Beasiswa yang digelar oleh Tanoto Foundation itu akan merilis nama-nama penerimanya pada awal tahun ini. Pendaftaran beasiswa bertajuk Kepemimpinan Teladan 2022 itu sejatinya sudah berlangsung sejak 17 Agustus hingga 7 Oktober 2021 lalu.Program ini ditujukan bagi mahasiswa semester pertama yang melanjutkan pendidikannya di universitas mitra Tanoto Foundation. Penerima beasiswa akan mendapatkan bantuan biaya kuliah dan tunjangan hidup per bulan hingga masa studinya selesai.Selain itu, mereka juga bakal menjalani pelatihan yang meliputi pengembangan diri, pengembangan karakter, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan magang, dan terlibat langsung dalam kegiatan di masyarakat.Pada Juli - Agustus 2021 lalu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. membuka pendaftaran beasiswa untuk periode 2021-2023. Beasiswa ini berlaku bagi seluruh mahasiswa S1 di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.Penerima beasiswa ini mendapat bantuan biaya pendidikan, biaya penyusunan tugas akhir, dan fasilitas laptop. Selain itu, mereka juga memperoleh pembekalan berupa pelatihan dalam kegiatan bertajuk The Complete Banker Mentoring.Setelah penerima beasiswa menyelesaikan studinya, mereka juga berkesempatan untuk mengikuti seleksi Development Program atau rekrutmen untuk menjadi karyawan CIMB Niaga.Pada April - Juli 2021 silam, Dompet Dhuafa menggelar beasiswa bertajuk ETOS. Beasiswa ini diberikan untuk mahasiswa aktif dari kampus mitra lembaga zakat tersebut.Beasiswa ini akan menanggung biaya pendidikan penerimanya hingga lulus. Di samping itu, penerima beasiswa juga akan mendapat uang saku sebesar Rp600.000 per bulan selama kuliah.Penerima beasiswa ETOS juga akan mendapat beberapa keuntungan lain, seperti peningkatan kemampuan bahasa Inggris, pendampingan mentor di akademik dan organisasi, pelatihan pengembangan diri, dan pendampingan untuk persiapan karier.Beasiswa yang diselenggarakan oleh Bank Indoensia ini bertajuk Generasi Baru Indonesia (GenBI). Pendaftaran beasiswa GenBI 2022 sudah dibuka di beberapa perguruan tinggi mitra sejak Januari lalu.Program ini tidak menawarkan beasiswa penuh, melainkan hanya untuk maksimal durasi empat semester atau dua tahun perkuliahan. Meski begitu, besaran beasiswa yang diberikan cukup menarik.Untuk besarannya sendiri berbeda antara satu program dengan program lainnya. Penerima beasiswa S1 Unggulan mendapat uang saku sebesar Rp1.500.000 per bulan. Sedangkan, beasiswa S1 Reguler dan D3 Reguler sebesar Rp1.000.000 per bulan.Beasiswa yang digelar oleh Pertamina Foundation ini ditujukan bagi mahasiswa aktif jenjang diploma maupun sarjana yang tekah menempuh semester dua di kampus mitra. Untuk tahun 2022, belum ada informasi resmi mengenai waktu pendaftaran beasiswa ini.Penerima beasiswa bakal mendapat bantuan biaya pendidikan maksimal Rp5.000.000 per semester, tunjangan hidup sebesar Rp500.000 per bulan, serta berkesempatan mengikuti pengembangan diri dan kegiatan sosial bertajuk Aksi Sobat Bumi.Program ini sejatinya tidak memberikan beasiswa penuh. Meski demikian, besaran beasiswa yang ditawarkan terbilang cukup besar.Penerima beasiswa akan mendapat dana bantuan studi sebesar USD2.500 per tahun untuk dua tahun terakhir. Selain itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi pada seminar kepemimpinan, serta mendapat mentor untuk menyusun rencana akademik dan karier.Sayangnya, hingga saat ini belum diketahui informasi resmi terkait waktu pendaftaran Cargill Global Internship 2022.Itulah sejumlah beasiswa full untuk jenjang sarjana dan diploma. Meski terdapat banyak penyelenggara beasiswa, faktanya persaingan untuk mendapatkan beasiswa itu tidaklah mudah. Maka dari itu, persiapkan diri sedini mungkin agar mampu bersaing dan meraih beasiswa impian.