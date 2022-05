Beasiswa yang Bisa Membawamu ke Kampus Maudy Ayunda dan Jesse Choi, Berminat?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Maudy Ayunda baru-baru ini menggemparkan jagat maya Indonesia. Bagaimana tidak, dia yang sebelumnya tak pernah mempublikasikan hubungan asmara, tiba-tiba mengumumkan pernikahannya dengan Jesse Choi.Maudy dan Jesse ternyata bertemu saat menempuh pendidikan di Graduate School of Business (GSB), Stanford University pada 2019. Keduanya sama-sama memiliki latar belakang pendidikan yang bonafid.Maudy merupakan alumni University of Oxford, Inggris. Dia mengambil konsentrasi studi Philosophy, Politics, and Economics.Sedangkan, Jesse yang berkebangsaan Korea Selatan merupakan jebolan Columbia University, Amerika Serikat. Dia menekuni konsentrasi studi Operations, Research, Economic.Kisah pasangan berpendidikan tinggi ini tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sobat Medcom yang ingin mengikuti jejak mereka, kini tak perlu khawatir soal biaya kuliah.Sebab, terdapat banyak beasiswa yang bisa membawa Sobat Medcom kuliah di University of Oxford, Columbia University, maupun Stanford University. Dilansir dari Instagram @kobieducation, berikut informasi lengkapnya:Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di University of Oxford, Inggris. Beberapa di antaranya Chevening Scholarship, Jardine Scholarship, LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek.Chevening Scholarship ditujukan untuk program magister. Ini merupakan beasiswa penuh dari Pemerintah Inggris untuk melanjutkan kuliah S2 selama setahun di universitas-universitas Inggris.Jardine Scholarship ditujukan untuk program sarjana. Ini merupakan beasiswa penuh dari Jardine Matheson Group untuk melanjutkan kuliah S1 di dua universitas ternama dunia, yaitu University of Cambridge dan University of Oxford.Adapun Beasiswa LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ketiganya diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di Columbia University, AS. Beberapa di antaranya Fulbright Scholarship, American Association of University Women, LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek.Fulbright Scholarship ditujukan untuk program magister dan doktor. Ini merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah AS melalui lembaga AMINEF untuk melanjutkan studi S2 dan S3.American Association of University Women ditujukan bagi wanita internasional yang bukan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Beasiswa ini merupakan pendanaan penuh yang ditawarkan organisasi non-profit untuk melanjutkan studi S2.Adapun Beasiswa LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ketiganya diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Terdapat banyak beasiswa yang bisa membantu Sobat Medcom untuk kuliah di Stanford University, AS. Beberapa di antaranya Knight Hennessy Stanford Scholarship, Fulbright Scholarship, American Association of University Women, LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek.Knight Hennessy Stanford Scholarship ditujukan untuk program magister dan doktor. Ini merupakan beasiswa yang didanai alumni Stanford sekaligus pendiri Nike, Phil Knight, bersama John Hennessy, untuk mahasiswa internasional.Fulbright Scholarship ditujukan untuk program magister dan doktor. Ini merupakan beasiswa penuh yang didanai oleh Pemerintah AS melalui lembaga AMINEF untuk melanjutkan studi S2 dan S3.American Association of University Women ditujukan bagi wanita internasional yang bukan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Beasiswa ini merupakan pendanaan penuh yang ditawarkan organisasi non-profit untuk melanjutkan studi S2.Adapun Beasiswa LPDP, Beasiswa Indonesia Maju Kemdikbudristek, dan Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik Kemendikbudristek merupakan pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Ketiganya diperuntukkan bagi jenjang pascasarjana, baik S2 maupun S3.Demikianlah informasi mengenai beasiswa untuk kuliah di University of Oxford, Columbia University, dan Stanford University yang merupakan almamater Maudy Ayunda dan Jesse Choi. Apakah Sobat Medcom tertarik berkuliah di salah satunya? (Baca: Studi ke Luar Negeri, 4 Publik Figur Ini Malah Ketemu Jodoh