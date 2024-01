Penerima Beasiswa LPDP Sampai 2023 Mencapai Hampir 350 Ribu Orang

Advertisement

(REN)

Jakarta: Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2023, penerima beasiswa LPDP mencapai lebih dari 300 ribu orang."Lebih kurang sudah 348.529 ribu yang menerima beasiswa LPDP dan ini tentunya akan ditingkatkan untuk kita mengejar ketertinggalan kita untuk mendukung Indonesia maju," kata Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso dalam webinar di YouTube LPDP, Jumat, 12 Jumat 2024.Dwi mengungkapkan semakin besarnya penerima beasiswa LPDP tak lepas dari kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dalam berbagai program. Pihaknya juga kolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag)."Ini tujuannya untuk kita mendukung Indonesia terus maju, maka dari itu programnya beraneka ragam dengan semangat no one left behind," tutur dia.Sobat Medcom yang juga ingin memanfaatkan beasiswa LPDP, sudah bisa mendaftar. Beasiswa LPDP Tahap I 2024 dibuka mulai 11 Januari.Pendaftaran dapat dilakukan pada melalui beasiswalpdp.kemenkeu.go.id. Yuk siapkan berkas kamu dan segera daftar.