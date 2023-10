Intip 3 Jurusan Kuliah Unik yang Hanya Ada di Luar Negeri

3 jurusan kuliah unik

1. Space Syntax atau Arsitektur dan Kota



2. Manajemen Teknologi Baking

3. Astrobiologi

Jakarta: Siswa yang baru lulus SMA/sederajat di Indonesia kerap kali bingung untuk memilih jurusan kuliah. Apalagi, terdapat ratusan pilihan jurusan kuliah, mulai dari yang umum hingga yang unik.Namun, tahukah kamu terdapat tiga jurusan kuliah yang tidak bisa ditemukan di Indonesia. Meskipun unik, prospek kerja ketiga jurusan ini sangat bagus, lho.Berikut tiga jurusan kuliah yang hanya ada di luar negeri dikutip dari Instagram @schoters.Jurusan ini tersedia di University College London, Inggris. Melansir laman University College London, Space Syntax mempelajari teori arsitektur dan desain perkotaan melalui prisma manusia dan ruang.Mahasiswa juga mempelajari cara untuk menyusun analisis visual terkait rute jalanan, alur pergerakan manusia, kepadatan ruas jalan, hingga pertumbuhan ekonomi sebuah kota.Jurusan ini tersedia di London South Bank University. Kampus tersebut merupakan bakery school tertua di Inggris yang telah berdiri sejak 1892.Jurusan Manajemen Teknologi Baking mempelajari manajemen produksi roti, keamanan pangan, hingga pemasaran roti. Setelah lulus, dijamin, kamu akan menguasai segala hal tentang roti, mulai dari teknologi produksinya hingga seni roti.Kamu bisa menemukan jurusan Astrobiologi di Florida Institute of Technology, Amerika Serikat. Jurusan ini mempelajari ilmu planet, kehidupan di luar planet Bumi, serta segala hal yang menyangkut luar angkasa.Melansir laman Florida Institute of Technology, kampus ini memiliki hubungan kerja sama dengan NASA, The Smithsonian Astrophysical Observatory, Sandia National Labs, dan The American of Physics.Mahasiswa Florida Institute of Technology memiliki peluang besar magang di sejumlah perusahaan tersebut. Bahkan, lulusan Florida Institute of Technology bisa mendapatkan kerja di sana.Itulah jurusan kuliah unik yang hanya ada di kampus luar negeri. Sobat Medcom tertarik mempelajarinya? (Kuliah di kampus favorit dengan beasiswa full kini bukan lagi mimpi, karena ada 426 Beasiswa Full dari 21 Kampus yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Info lebih lanjut klik, osc.medcom.id