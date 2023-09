6 Amalan Sunnah yang Dianjurkan Saat Maulid Nabi Muhammad SAW

Jakarta: Sebentar lagi, umat muslim akan memperingati Maulid Nabi 2023 atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang akan jatuh pada 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah atau dalam kalender masehinya jatuh pada Rabu, 27 September 2023.



Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, banyak orang yang bersyukur. Oleh karena itu banyak umat muslim biasanya akan menggelar peringatan tasyakuran. Selain itu, terdapat pula amalan lainnya yang dianjurkan untuk dikerjakan menjelang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW tersebut.



Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini, Medcom.id akan mengulas mengenai amalan saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

1. Membaca Dzikir

Amalan sunnah yang dianjurkan untuk dibaca saat Maulid Nabi adalah berdzikir kepada Allah SWT. Berdzikir merupakan salah satu cara untuk lebih dekat dengan sang pencipta. Berdzikir juga menjadi salah satu cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik, beriman dan bertaqwa.



2. Membaca Shalawat

Membaca bacaan shalawat sebanyak-banyaknya merupakan salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan saat Maulid Nabi Muhammad SAW. al ini juga ditegaskan dalam surat Al-Qur’an, yang memiliki arti:



“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya.” (QS. Al Ahzab: 56)



3. Memberi Sedekah

Dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW juga dianjurkan untuk bersedekah. Hal ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya.



Allah SWT bersabda “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” (QS. Ibrahim; 7)



4. Membaca Alquran

Amalan Maulid Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya adalah membaca Al-Qur’an. Dalam perayaan Maulid Nabi, biasanya akan diisi dengan pembacaan ayat-ayat yang berhubungan dengan kehadiran atau diutusnya Rasulullah SAW sebagai pencerah untuk seluruh umat sekaligus sebagai rahmat bagi alam semesta. Membaca Al-Qur’an juga mempunyai banyak keutamaan, salah satunya yaitu menjadi syafaat kelak saat di hari kiamat.



Dari Zaid, ia mendengar jika Abu Sallam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al Bahili ia berkata; Saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al Qur`an, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti." (HR. Muslim).



5. Membaca Buku Rawi (buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW)

Amalan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bisa dikerjakan yaitu membaca dan mempelajari semua sejarah serta riwayat Rasulullah SAW melalui kitab maupun buku. Selain itu, kita juga dapat menceritakan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad SAW kepada sesama Muslim.



6. Melaksanakan Salat Sunnah

Melaksanakan salat sunnah seperti salat dhuha dan tahajjud merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Selain itu, melaksanakan salat sunnah ini juga merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT.



Advertisement

(SUR)