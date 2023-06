Intip 5 Kampus Luar Negeri Favorit Tujuan LPDP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. University of Melbourne, Australia

Nursing Development studies Engineering - Petroleum Chemical Engineering

2. University College London, United Kingdom

Education & Training Archeology Anthropology Psychology Pharmacy

3. Wageningen University & Research, Belanda

Agriculture & Forestry, mendapati peringkat ke-1 berdasarkan QS WUR by Subject Agriculture & Forestry 2023 Environmental Sciences Veterinary Sciences Biological Sciences

4. University of Manchester, United Kingdom

Education & Training Acheology Anthropology Psychology Pharmacy

5. Monash University, Australia

Pharmacy & Pharmacology, jurusan ini mendapati peringkat ke-2 di dunia berdasarkan QS WUR by Subject Pharmacy & Pharmacology 2023 Engineering - Mineral & Mining Anatomy & Physiology 4. Philosophy.

(REN)

Jakarta: Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah beasiswa bagi warga negaranya yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri. Salah satu yang menjadi incaran ialah Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ).Beasiswa LPDP merupakan beasiswa yang disediakan pemerintah Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Program beasiswa ini diluncurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Indonesia bagi muda-mudi Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di jenjang Sarjana maupun Pascasarjana.Mahasiswa yang menerima beasiswa LPDP bisa melanjutkan studi dengan keringanan biaya. Tahun ini, beasiswa LPDP Tahap 2 sudah dibuka lho mulai dari 9 Juni-9 Juli 2023.Bagi Sobat Medcom yang berminat dengan beasiswa LPDP, terdapat beberapa perguruan tinggi luar negeri yang banyak menerima awardee atau mahasiswa penerima beasiswa LPDP. Beberapa kampus tersebut menjadi tujuan LPDP favorit yang bisa dicoba. Melansir Instagram @kobieducation, berikut lima kampus terbaik dengan jurusan unggulan yang menjadi favorit tujuan LPDP:University of Melbourne merupakan kampus yang menempati peringkat 1 di Australia berdasarkan Times Higher Education Ranking 2023. Kampus ini juga mendapat peringkat ke-33 di QS World University Rankings 2023. Selain itu, kampus ini juga mendapati peringkat ke-7 QS WUR by Subject Nursing 2023.Terdapat jurusan unggulan yang dimiliki University of Melbourne, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik mendaftar di University of Melbourne, berikut beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan, yaitu IELTS minimal 6.5, CV, Esai.University College London menempati peringkat ke-4 di UK berdasarkan Times Higher Education Ranking 2023 dan menempati peringkat ke-8 di dunia berdasarkan QS World University Rankings 2023. Selain itu, kampus ini juga mendapati peringkat ke-1 di bidang Education & Training berdasarkan QS WUR by Subject Education & Training 2023.Terdapat jurusan unggulan yang dimiliki University College London, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik mendaftar di University College London, berikut beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan, yaitu IELTS minimal 6.5 (min 6 disetiap komponen), personal statement, IPK minimal 3,3/4,0.Kampus ini menempati peringkat ke-1 di Belanda berdasarkan Times Higher Education Ranking 2023 dan menempati peringkat ke-124 di dunia berdasarkan QS World University Rankings 2023.Terdapat jurusan unggulan yang dimiliki University College London, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik dengan Wageningen University & Research, berikut beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan, seperti IELTS minimal 6-6.5 (tergantung program), CV, Ijazah, Statement of Purpose.Kampus ini menempati peringkat ke-6 di UK dan menempati peringkat ke-28 di dunia berdasarkan QS World University Rankings 2023. Selain itu, kampus ini juga menempati peringkat ke-7 dalam bidang Nursing berdasarkan QS WUR by Subject Nursing 2023.Terdapat jurusan unggulan yang dimiliki University of Manchester, diantaranya:Beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di University of Manchester, seperti skor IELTS minimal 6.5, TOEFL iBT minimal 72.Kampus ini mendapati peringkat ke-6 di Australia dan menempati peringkat ke-57 di dunia berdasarkan QS World University Rankings 2023.Terdapat jurusan unggulan yang dimiliki Monash University, di antaranya:Beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di Monash University, seperti IELTS minimal 6.5, mempunyai gelar sarjana/master dari universitas yang diakui.Nah, itulah beberapa kampus luar negeri tujuan LPDP paling favorit. Apakah Sobat Medcom tertarik kuliah di salah satu kampus tersebut? (