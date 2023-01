Raih Akreditasi Unggul, UI Incar 5 Besar di Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) berhasil mempertahankan akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023, pada Jumat, 13 Januari 2023.“Dengan terakreditasi Unggul, berarti UI sudah mencapai standar tertinggi penjaminan mutu akademik di tingkat nasional, baik dari sisi input, proses, dan output pembelajaran. Akan tetapi, bagi UI peringkat akreditasi Unggul bukanlah tujuan akhir, karena untuk mencapai peringkat ke-5 besar Asia Tenggara (Renstra), UI masih perlu terus melakukan perbaikan dan peningkatan mutu akademik nya,” kata Kepala Badan Penjamin Mutu Akademik (BPMA) Universitas Indonesia (UI), Sri Hartati Dewi Reksodiputro, dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Januari 2023.Sebelumnya, pada 2017 UI sudah terakreditasi A sesuai dengan Surat Keputusan BAN-PT No 5239/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017. Kemudian, berdasarkan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK) dan komitmen untuk peningkatan penjaminan mutu akademik, UI mengajukan konversi dari peringkat akreditasi A menjadi peringkat akreditasi Unggul pada 2 Agustus 2022.SK perpanjangan yang diperoleh saat ini untuk memastikan peringkat Unggul UI berlaku sampai 2027. Peringkat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak 28 Desember 2022 sampai 28 Desember 2027.Dalam proses mencapai akreditasi Unggul, UI telah membentuk tim penyusun ISK Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) yang bertugas sejak November 2021. Tim Penyusun ISK AIPT UI ini diketuai Johny Wahyuadi dan beranggotakan 13 orang dengan tim pengarah yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, dan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset.Adapun kriteria penilaian berdasarkan pada ketentuan ISK, meliputi rasio dosen tetap dan persentase dosen tidak tetap; ketersediaan dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI); efektivitas pelaksanaan SPMI. Kemudian jumlah butir mutu yang melampaui ketetapan SN DIKTI; mekanisme penjaminan mutu menuju Outcome Based Education (OBE); perolehan status akreditasi program studi; dan jumlah publikasi ilmiah dosen tetap.“Selain menetapkan standar mutu, UI melaksanakan pemantauan pelaksanaan standar mutu di tingkat program studi," kata Sri.UI juga mengevaluasi mutu akademik dari proses pembelajaran melalui instrumen Evaluasi Internal Semesteran (EVISEM), Evaluasi Internal Tahuan (EVITAH), Audit Internal Akademik (AIA), Evaluasi Dosen oleh Mahasiwa atau Evaluasi Fasilitator oleh Mahasiswa (EDOM/EFOM), Evaluasi Mahasiswa mengenaiPendidikan dan Riset (EMPIRIS), dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran berbasis TIK (Monev E-Learning).Sri mengatakan dalam rangka pelaksanaan Continuous Quality Inprovement (CQI), hasil evalusi dari masing-masing instrumen disampaikan ke fakultas untuk kemudian dilakukan pendampingan oleh BPMA. Tujuannya, peningkatan mutu yang terlihat pada pencapaian jumlah program studi yang berhasil mendapat peringkat tertinggi (Unggul) dari BAN-PT/LAM.Serta, rekognisi melalui akreditasi internasional, seperti Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB); Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN); Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE); Royal Society of Chemistry (RSC); Association of MBA’s Accredited (AMBA), Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow (ABEST21); dan Accreditation Agency in Health and Social Sciences (AHPGS).