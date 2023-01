2 Pebasket Nasional Beri Coaching Clinic di SMA Citra Kasih, Begini Keseruannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: SMA Citra Kasih Citra Garden (SCK CG) menggelar Basketball Coaching Clinic bersama Adhi Pratama Prasetyo Putra, mantan pebasket nasional dari tim Pelita Jaya Bakrie dan Vamiga Michel, mantan pebasket nasional dari tim Satria Muda Pertamina. Kegiatan ini bertempat di gedung SMP-SMA Citra 5 dibuka langsung oleh Kepala SMA Citra Kasih, Widyaningsih.Kegiatan ini dihadiri peserta didik dari sekolah -sekolah lain. Coaching clinic ini diharapkan dapat meningkatkan teknik, kemampuan dasar permainan basket, memberikan penguatan dan pengondisian tubuh pada sejumlah peserta didik yang secara rutin mengikuti ekstrakurikuler basket serta telah bergabung pada sejumlah klub basket.Kegiatan awal dibuka dengan pertandingan persahabatan antara SMA Citra Kasih melawan SMAN 15 kota Tangerang. Selanjutnya coaching clinic untuk pelajar SD dipandu mantan pebasket profesional dan beberapa pelatih di antaranya Samual B. Pasolang, Head Coach Porprov Kabupaten Tangerang 2022 sekaligus perwakilan Perbasi DKI serta Valentiono Yulius, Assisten Coach Porprov Kabupaten Tangerang 2022 sekaligus pelatih tim basket SMA Citra Kasih, beserta jajaran pelatih berpengalaman yang lain.“Semoga sesi latihan ini memunculkan motivasi, melatih mental, dan peserta dapat mengambil pembelajaran dari pemain profesional, sehingga memberikan dampak yang baik dan positif untuk kemajuan pemain Sekolah Citra Kasih serta seluruh pelajar yang hadir,” ujar Valentino dalam siaran persnya, Minggu, 15 Januari 2023.Selanjutnya diselenggarakan sesi Meet and Greet yang dihadiri Adhi Pratama dan Vamiga Michel. Pada kesempatan ini para peserta mendengar pengalaman terkait kehidupan seorang atlet basket mulai dari usia remaja dan perjalanan karier sehingga dapat benar-benar menjadi seorang atlet basket profesional.“Pebasket muda hari ini sebetulnya mendapatkan kesempatan lebih luas untuk menunjukkan kebolehannya dan melaju pada level profesional, syaratnya harus rutin latihan setiap hari, banyak melihat referensi dari permainan pemain profesional, dan tetap bertanggung jawab dengan tugas sebagai pelajar” ujar Adhi Pratama.Peserta coaching clinic dari pelajar SMP-SMA sangat antusias mengikuti arahan dari Adhi Pratama dan Vamiga Michel yang membagi lapangan menjadi dua ring. Adhi Pratama memberikan porsi latihan post play untuk posisi 4 dan 5 di antaranya shooting, drive, jab step, spin, dan scanning.Sementara itu Vamiga Michel memberikan porsi latihan pada teknik ball handling dan finishing kombinasi driblle antara lain v-drible, in out dribble, crossover, between the legs, behind the back dilanjutkan dengan lay up, perimeter shoot, dan floater.Kompetisi dance yang diselenggarakan setelahnya juga berlangsung meriah. Muncul sebagai juara yakni tim dance SMAK Kalam Kudus 2, SMP Kristen Tiara Kasih, dan tim gabungan SMP Citra Kasih, SMP Dian Harapan serta SMP Bina Kusuma.Pada kompetisi e-sports SMA Gandhi Ancol muncul sebagi pemenang, selanjutnya SMP Citra Kasih, dan SMAN 12 Kabupaten Tangerang. Mereka akan melanjutkan kompetisi pada babak nasional bersama para pemenang dari Sekolah Citra Kasih-Sekolah Citra Berkat di beberapa provinsi yang lain. Kepala SMA Citra Kasih, Widyaningsih menurutkan di akhir acara.“Peserta didik semoga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk senantiasa membuka diri dan terus mengembangkan minat bakat khususnya dalam bidang basket," ujarnya.Selain prestasi akademik, SMA Citra Kasih mendorong peserta didik untuk meraih prestasi nonakademik. SCK CG berkomitmen akan terus mengembangkan bakat dan talenta peserta didik baik dalam aspel akademik maupun dalam nonakademik.