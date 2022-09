Yuk! Ajari Anak Cara Berhitung dalam Bahasa Inggris

One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Evelen Twelve

20. Twenty

21. Twenty one

30. Thirty

31. Thirty one

40. Forty

41. Forty one

50. Fifty

51. Fifty one

60. Sixty

61. Sixty one

70. Seventy

71. Seventy one

80. Eighty

81. Eighty one

90. Ninety

91. Ninety one

100. One hundred

Istilah berhitung dalam bahasa Inggris:

1. Addition (penjumlahan/penambahan)

2. Subtraction (pengurangan)





3. Division (pembagian)

4. Multiplication (perkalian)

Jakarta: Sebelum mengajari anak cara berhitung , wajib bagi mereka untuk mengenali dan mengetahui angka dalam bahasa Inggris . Sebagai permulaan, cukup perkenalkan dengan angka 1-10 dan puluhan sebagaimana tertera di bawah ini dikutip dari laman Cakap:Addition adalah istilah untuk penambahan dalam bahasa Inggris. Kata yang digunakan untuk proses penambahan adalah plus (+).Contoh: 1 + 1 = 2(one plus one equals two)3 + 5 = 8(three plus five equals eight)Subtraction adalah istilah untuk pengurangan dalam bahasa Inggris. Kata yang digunakan untuk proses pengurangan adalah minus (-).Contoh: 2 -1 = 1(two minus one equals one)5 - 3 = 2(five minus three equals two)Division adalah istilah untuk pembagian dalam bahasa Inggris. Kata yang digunakan untuk proses pembagian adalah divided (:).Contoh: 10 : 2 = 5(ten divided by two equals five)6 : 3 = 2(six divided by three equals two)Multiplication adalah istilah untuk perkalian dalam bahasa Inggris. Kata yang digunakan untuk proses perkalian adalah times/multiply/multiplied by (x).Contoh: 4 x 4 = 16(four multiplied by four equals sixteen)5 x 6 = 30(five multiplied by six equals thirty)Itu dia materi berhitung dalam bahasa Inggris untuk anak-anak yang baru akan belajar berhitung dalam bahasa Inggris. Agar proses pembelajaran lebih menarik, materi berhitung bisa diajarkan lewat lagu maupun kegiatan interaktif lainnya. (