Susi Air Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Persyaratannya

Kualifikasi umum Susi Air Management Trainee (MT) Program:

Gelar Diploma/Sarjana Semua Jurusan dari Universitas Terkemuka Mampu bekerja secara individu dan dalam tim Bekerja dengan baik di bawah tekanan Keterampilan multitasking yang kuat Berkarakter baik, kreatif, inovatif Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia Keterampilan dalam multitasking Keterampilan organisasi yang sangat baik Fleksibel dalam hal jam kerja Mampu bekerja di lingkungan yang gesit Lulusan baru dipersilakan untuk melamar

Fasilitas yang didapatkan selama program:

Bekerja di lingkungan internasional Akomodasi dan makan harian disediakan oleh perusahaan.

Jakarta: Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti, PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air tengah membuka lowongan kerja untuk posisi Management Trainee (MT) Program. Susi Air Management Trainee (MT) Program 2022 terbuka bagi fresh graduate diploma dan sarjana dari semua jurusan.“SUSI AIR IS #HIRING! We are looking for highly motivated people who can work in a team or individually. If you have great passion and the motivation to give your best, simply click this link below to join our team! https://bit.ly/MT-SusiAir22,” tulis pengumuman di akun Instagram resmi Susi Air @susiairofficial dikutip Selasa, 6 September 2022.PT ASI Pudjiastuti Aviation atau Susi Air telah berdiri sejak 2004. Maskapai ini mulai beroperasi saat membantu pengungsi gempa dan tsunami Aceh pada 27 Desember 2004. Hingga saat ini, Susi Air memiliki 20 basis operasional utama di Medan, Banda Aceh, Padang, Dabo, Bengkulu, Jakarta, Pangandaran, Palangkaraya, Samarinda, Tarakan, Malinau, Kupang, Masamba, Manokwari, Biak, Nabire, Timika, Jayapura, Wamena, dan Merauke.Ada sejumlah persayaratan yang mesti dipenuhi untuk mengikuti Susi Air MT Program. Berikut syarat lengkapnya:Pendaftaran dapat diakses dengan mengisi formulir dalam tautan: https://bit.ly/MT-SusiAir22. Batas pendaftaran hingga 30 September 2022. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di akun Instagram @susiairofficial atau www.disnakerja.com. (