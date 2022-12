UI GreenMetric 2022, Wageningen University and Research Kampus Berkelanjutan Terbaik di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: UI GreenMetric World University Rankings 2022 menetapkan Wageningen University and Research, Belanda, sebagai Kampus Berkelanjutan Terbaik di dunia. Diikuti di peringkat kedua adalah Nottingham Trent University, Inggris, dan posisi ketiga University of Nottingham, Inggris.Tujuh perguruan tinggi dunia lainnya yang menduduki peringkat 10 teratas dalam kategori ini berturut-turut adalah University of Groningen, Netherlands, University of California, Davis, USA, Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) Germany, University College Cork Ireland, University of Connecticut, USA; Universitat Bremen Germany, dan Universidade de Sao Paulo USP Brazil.Selain kategori “The 2022 Most Sustainable University”, UI GreenMetric juga memberi penghargaan “The 2022 Most Sustainably Improved University” kepada Corvinus University of Budapest, Hungary; “The 2022 Most Active National Coordinator of UI Greenmetric World University Rankings Network” kepada University of Sharjah, United Arab Emirates; “The 2022 Most Sustainably Innovative University” kepada Mahidol University, Thailand; dan “The 2022 Best New Participating University” kepada Universidad De Granada, Spain.UI GreenMetric merupakan inovasi Universitas Indonesia (UI) yang dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama di dunia berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus. Pada Senin, 12 Desember 2022, di Balai Sidang UI, Kampus Depok, selain memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki komitmen dan inisiatif terhadap lingkungan hijau universitas.UI GreenMetric juga memberikan penghargaan kepada kampus-kampus dunia yang memiliki perhatian sama. Menurut Sekretaris Universitas, Agustin Kusumayati tahun ini banyak kegiatan belajar-mengajar yang sudah berjalan di lingkungan kampus karena situasi pandemi covid-19 sudah terkendali dengan baik.UI telah mengembangkan banyak inovasi sebagai bentuk penyesuaian atas situasi pandemi karena universitas sebenarnya adalah pusat inovasi baru, termasuk juga inovasi dalam ekonomi hijau dan segala isu yang berkaitan dengan keberlanjutan.“Banyak kerja sama telah terjalin antara kita untuk berkontribusi pada pengembangan banyak inovasi dan inisiatif untuk melestarikan lingkungan kita. Saya senang mengetahui bahwa hari ini ada 94 universitas baru yang berpartisipasi dalam UI GreenMetric Ranking. Tahun ini, total peserta UI GreenMetric Ranking mencapai 1.050 universitas. Hal ini menunjukkan kesadaran tentang keberlanjutan di perguruan tinggi semakin besar,” ujar Agustin.UI GreenMetric of World Universities semakin mendunia dan banyak diikuti perguruan tinggi di berbagai negara. Hal ini terbukti dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari seribu universitas dari 85 negara di dunia pada tahun ini, dari sebelumnya (2021) 956 perguruan tinggi dari 80 negara.Penilaian UI GreenMetric dilandasi atas tiga pilar, yakni lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial dengan bobot indikator penilaian yang terdiri atas keadaan dan infrastruktur kampus, energi dan perubahan iklim, pengelolaan sampah; penggunaan air, transportasi, serta pendidikan dan riset.Kepala UI GreenMetric, Riri Fitri Sari mengapreasiasi antusiasme universitas dunia yang mengikuti pemeringkatan ini dan berterima kasih atas respons cepat dari para peserta yang sangat baik dalam mengisi semua informasi secara tepat waktu.“Terima kasih atas semua kerja keras yang telah Anda lakukan selama satu tahun ini, di mana kami tahu bahwa banyak peningkatan telah dilakukan. Di banyak universitas ada beragam inisiatif yang telah dilakukan. Dengan senang hati, hari ini kami mengumumkan para pemenang sebagai universitas dengan kampus berkelanjutan terbaik di dunia,” ujar Riri.UI GreenMetric World University Rankings diharapkan dapat membawa dampak berkelanjutan bagi universitas di seluruh dunia. Menurut Wakil Ketua UI GreenMetric World University Rankings, Junaidi hal ini dapat diraih dengan menyelenggarakan pemeringkatan tahunan tentang keberlanjutan, mendorong praktik keberlanjutan di universitas di seluruh dunia.Kemudian menyediakan layanan terkait keberlanjutan untuk universitas di seluruh dunia, serta memfasilitasi kemitraan internasional dalam keberlanjutan.Perwakilan dari University of Connecticut, Amerika Serikat, Patrick McKee, mengucapkan terima kasih kepada Universitas Indonesia atas penghargaan ini. “Saya mengapresiasi semua perguruan tinggi dan universitas yang berpartisipasi dalam UI GreenMetric tahun ini. Kami berharap ini menjadi langkah yang tepat untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030, mempercepat target kami yang sebelumnya selama 20 tahun. Inovasi, kolaborasi, dan kegigihan akan terus kami tingkatkan demi kemajuan dalam mengatasi tantangan global,” tutup McKee.