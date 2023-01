Intip 7 Universitas Terbaik di Finlandia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sistem pendidikan tinggi di Finlandia termasuk paling muda di Eropa. Namun, bukan berarti kualitasnya bisa diremehkan.Pasalnya, sistem pendidikan di Finlandia terbukti diakui terbaik di dunia. Bahkan, universitas terbaik di Finlandia masuk dalam daftar 300 universitas terbaik di dunia. Nah, mana saja universitas yang masuk ke jajaran terbaik di Finlandia?Finlandia merupakan negara di Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Negara ini hanya seluas 338.000 km2 dan memiliki kurang lebih 6 juta jiwa. Negara Nordik ini termasuk sebagai negara yang mempunyai tingkat pendapatan dan kemakmuran rakyat yang tinggi.Sektor utama ekonomi Finladia bergantung pada industri logam, teknologi, dan perhutanan. Salah satu merk terkenal asal negara ini adalah ponsel NOKIA.Penduduk Finlandia dikenal sebagai penduduk paling bahagia di dunia. Selain itu, Finlandia sudah lama dikenal mempunyai sistim pendidikan sangat baik. Ada banyak universitas di Finlandia yang masuk dalam deretan top perguruan tinggi di dunia.Berikut daftar tujuh universitas terbaik di Finlandia dikutip dari laman Kelas Pintar:Universita ini merupakan tertua dan terbesar di Finlandia. Universitas ini didirikan pada 1640 dan saat ini memiliki 11 fakultas, 11 insitut penelitian, dan 36,500 mahasiswa. Program kuliah di University of Helsinki disampaikan dalam bahasa Finlandia, Swedia, dan Inggris.Universitas ini merupakan hasil merger dari tiga institusi pendidikan yang dibentuk pada 2010, yaitu: Helsinki University of Technology, Helsinki School of Economics, dan University of Art and Design Helsinki.Universitas ini dibentuk karena pemerintah Finlandia ingin menciptakan universitas baru yang menjadi panutan inovasi dan menjadi simbol dari pendidikan tinggi bermutu. Saat ini, universitas ini memiliki 20,000 mahasiswa dan merupakan universitas ketiga terbesar di Finlandia.Universitas kedua terbesar di Finlandia ini memiliki 20,000 mahasiswa internasional. Kampus utamanya berlokasi di Turku, barat daya Finlandia. Selain kampus utama, universitas ini juga memiliki kampus di Rauma, Pori, dan Salo. University of Turku berfokus pada kolaborasi internasional. Sejumlah program master dan PhD yang ditawarkan merupakan hasil kerja sama dengan beragam universitas di dunia.Didirikan pada 1934, University of Jyväskylä awalnya adalah kolese pertama yang menyelenggarakan pelatihan guru bahasa Finlandia. Saat ini, universitas memiliki 15,000 mahasiswa yang tersebar di 7 fakultas dan tetap merupakan universitas terbaik di Finlandia untuk program pendidikan dan pelatihan guru. QS World University Rankings by Subject menempatkan jurusan pendidikan dan pelatihan dari University of Jyväskylä dalam daftar 100 besar terbaik dunia.Universitas ini dibentuk pada 2010 melalui merger dari University of Joensuu dan University of Kuopio. Saat ini terdapat 15,000 mahasiswa yang tersebar di keempat fakultasnya. Universitas ini memiliki reputasi bagus untuk penelitian, berkat jaringan ekstensif dengan mitra-mitra luar negeri dan aktif berpartisipasi dalam proyek-proyek internasional. Kampus utamanya tersebar di Kota Joensuu dan Kuopio, dan beberapa fasilitas juga terletak di Savonlinna.Universitas ini menggabungkan tradisi yang kuat antara penelitian ilmu alam dan teknik, serta penelitian yang berhubungan dengan industri dan bisnis. Keunggulaan dari universitas ini adalah dapat menciptakan interaksi antara penelitian fundamental dan terapan, jaringan internasional yang luas, serta proyek-proyek penelitian berkualitas tinggi di berbagai bidang. TUT juga terus berkolaborasi dengan perusahaan dan industri. Saat ini TUT memiliki sekitar 10.500 mahasiswa dan 2.000 orang staf.Lappeenranta University of Technology (LUT) adalah universitas sains pertama di Finlandia, yang memadukan sains dan bisnis sejak 1969. Komunitas internasionalnya terdiri dari sekitar 6.000 mahasiswa dan ahli yang aktif dalam penelitian ilmiah dan pendidikan akademik. LUT menawarkan program Master Administrasi Teknologi dan Bisnis yang populer di kalangan mahasiswa internasional.Itulah tujuh universitas terbaik di Finlandia. Apakah kalian tertarik kuliah di Finlandia?