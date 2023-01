Intip Jurusan Kuliah Sesuai Hobi

1. Hobi nonton film/drakor

3. Hobi belanja online

4. Hobi berpetualang

Jakarta: Memilih kuliah sesuai passion bakal meringankan masa-masa di perguruan tinggi lho Sobat Medcom. Apalagi, memilih jurusan kuliah sesuai hobi.Memilih jurusan sesuai hobi tentu bakal membuat kalian semangat mengikuti perkuliahan hingga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dosen . Di dunia ini, banyak lho jurusan kuliah yang sesuai dengan hobi, misalnya hobi nonton film, main game, atau belanja online.Berikut jurusan kuliah sesuai hobi dan universitasnya dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Apakah Sobat Medcom hobi nonton film atau drakor? Nah, buat kalian yang hobi bisa memilih jurusan Filmmaking Cinematogrphy di California Institute of Arts, Amerika Serikat. Kalian juga bisa mengambil jurusan Media and Brodcast di University of Amsterdam, Belanda.Main game menjadi hobi sebagian besar orang. Selain main game, kalian bisa lho merancang game buatan sendiri.Kalau kalian tertarik bisa kuliah di jurusan Game Design and Develompment di Alto University, Finlandia. Sobat Medcom juga bisa kuliah di jurusan Software Engineering di Stanford University, AS.Siapa nih yang hobi belanja online? Agar enggak cuma keluar uang terus, kalian bisa pelajari soal bisnis di jurusan Business Digital di Massachusetts Institute of Technology (MIT) atau jurusan Marketing Communication, University of Melbourne, Australia.Apakah Sobat Medcom suka berpetualang? Buat kalian yang hobi berpetualang, ada lho jurusan yang sesuai dengan kalian, yaitu Ilmu Panjat Pohon di Cornell University, AS. Kalian juga bisa ikutan Program Pendidikan Petualangan di Adventure Education Plymouth State University, Amerika Serikat.Itulah jurusan kuliah sesuai hobi dan universitas yang bisa dipilih. Apakah kalian tertarik kuliah di jurusan tersebut?