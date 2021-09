Bursa Efek Indonesia Buka 17 Lowongan Pekerjaan, Ini Rinciannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka lowongan pekerjaan terbaru. Saat ini ada 17 lowongan yang tersedia di BEI.Berikut 17 lowongan kerja tersebut:1. Member Evaluation and Monitoring OfficerKriteria Khusus:a. Sarjana Akuntansi.b. Pengalaman minimal 2 tahun di Kantor Akuntan Publik.c. Memiliki pengetahuan yang kuat tentang akuntansi dan prosedur audit.d. Memiliki pengetahuan tentang Pasar Modal akan lebih disukai.e. Perhatian terhadap detail dan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang kuat.2. Issuer Evaluation & Monitoring OfficerKriteria Khusus:a. Sarjana Akuntansi/Keuangan.b. Pengalaman minimal 1 tahun di bidang terkait, pengalaman di Kantor Akuntan Publik akan lebih disukai.c. Memiliki pengetahuan yang kuat tentang akuntansi dan analisis keuangan.d. Memiliki kemampuan komunikasi dan presentasi yang baik.3. Administration Officer - Nusa Tenggara BaratKriteria Khusus:a. Gelar Sarjana Ekonomi (akan lebih disukai)b. Keterampilan administrasi yang baik, berorientasi pada detail, tegas, komunikatif.c. Berpengalaman dalam menggunakan software desain kreatif, seperti Photoshop, Corel, Adobe Illustrator, dll.d. Berpengalaman di bidang administrasi akan menjadi keuntungan.e. Memiliki pengetahuan Pasar Modal akan lebih disukai.Baca: LRT Jakarta Buka Lowongan Kerja, Bisa Dilamar Semua Jurusan 4. IT Operations Services (Business & Office)Kriteria Khusus:a. Sarjana Teknik Informatika/ Sistem Informasi/ Ilmu Komputer.b. Memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang terkaitc.Memiliki keterampilan yang baik dalam IT Fundamental, IT Infrastructure, IT Service Management, dan GCG Principles Managementd. Memiliki keterampilan yang baik dalam Manajemen Sistem Operasi, Sistem Manajemen Basis Data, Manajemen Aplikasi, dan Virtualisasi Manajemen Pusat Datae. Keterampilan pemecahan masalah yang sangat baik, kemampuan untuk berpikir out-of-the-box, bekerja di bawah tekanan dan jadwal proyek yang ketatf. Keterampilan analitis yang kuat, memiliki motivasi diri, dan mampu bekerja dalam situasi stres dengan prioritas yang berubahg. Memahami tren TI saat inih. Tertarik pada teknologi baru dan bagaimana TI dapat menambah nilai bisnis dan membuat hidup orang lebih mudah di tempat kerjai. Kesadaran dan pemahaman keamanan siber tentang bagaimana operasi bisnis saling terkait5. Head of IDX Representative Office - Sulawesi TengahKriteria Khusus:a.Sarjana (S1) – Ekonomi (Diutamakan)b. Pengalaman minimal 3 tahun di industri pasar modal atau lembaga keuanganc. Memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang Pasar Modald. Memiliki kemampuan komunikasi, presentasi, strategi dan negosiasi yang unggule. Memiliki jaringan yang luas dengan pemangku kepentingan di Palu