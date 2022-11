Riset PTKI Didorong Lahirkan Kajian dengan Solusi Pendekatan Digital

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam ( PTKI ) diharapkan dapat merespons perkembangan terkini tentang diskursus dan tuntutan kajian keislaman kontemporer di tingkat nasional dan global. Hal ini menjadikan transformasi digital sebagai spirit dan media pengembangan keilmuan dan praksisme keislaman.Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Aga,a (Wamenag), Zainud Tauhid Sa'adi saat menutup Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) ke-21 tahun 2022 di Bali, Kamis malam, 3 November 2022. Agenda tahunan ini telah menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain pentingnya kontekstualisasi nilai-nilai dasar universal untuk kehidupan damai di masa depan.Begitu juga riset -riset yang dilakukan oleh PTKI , harus mampu melahirkan hasil-hasil kajian yang menawarkan berbagai solusi dan pendekatan digital agar umat manusia, hususnya masyarakat Islam dapat merespons dan mengkreasikan masa depan yang lebih maju.Zainut meyakini, umat Islam Indonesia mampu mengikuti akselerasi perkembangan teknologi yang sangat pesat, yakni era industri 4.0 dan era society 5.0, yang berbasis pada big data, Internet of Think dan Artificial Intelegent (AI). Dengan kesadaran akan pentingnya teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, umat Islam Indonesia diharapkan mampu menjadi pemain dalam kancah pergaulan dunia global."Dengan penguasaan teknologi yang andal, umat Islam Indonesia dapat menjadi pelopor untuk menyiapkan masa depan kehidupan beragama yang dapat membawa kemaslahatan bersama," tandasnya.AICIS tahun ini mengangkat tema “Future Religion in G20 : Digital Transformation, Knowledge Management and Social Resilience.” Tema tersebut diangkat untuk memperkuat tema utama dari G-20 Summit yaitu terkait dengan "Transforming into a New Era" dengan tag line "Recover Together, Recover Stronger"."Saya harap AICIS tidak hanya melahirkan sebuah deklarasi formalitas belaka, namun diikuti dengan aksi dan tindakan nyata yang dapat menyentuh aspek kemaslahatan dan kedamaian untuk umat manusia," pesan Zainut dalam siaran persnya, Jumat, 4 November 2022.Menurut Zainut, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus membawa kebaikan bagi seluruh umat manusia. Karena agama bukanlah aspirasi semata, melainkan inspirasi mulia untuk membangun peradaban dunia," sambungnya.Menurutnya, Kementrian agama memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memajukan kehidupan beragama di Indonesia. Dengan berbagai pengalaman beragama yang dimiliki, Indonesia telah menjadi sorotan dunia Islam dalam berbagai aspeknya.Bahkan, Samuel Huntington pernah meyakini bahwa kebangkitan dunia Islam akan lahir dari Asia Tenggara. "Dan itu adalah Indonesia," terangnya.Oleh karena itu, sudah sepantasnya Indonesia menjadi laboratoriun dalam Islamic Studies dengan kompleksitas yang terjadi di dalamnya. "Kementerian Agama yang menjadi leading sector Studi Islam di Indonesia, menjadi institusi yang memiliki momentum dalam mempromosikan hasil-hasil kajian Islam kepada masyarakat dunia," jelasnya.Wamenag mengaku optimistis, sebagaimana juga menjadi harapan Menteri Agama RI Bapak Yaqut Cholil Qoumas, Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia Islam untuk mempromosikan Islam moderat. Keyakinan tersebut bukan isapan jempol, karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar.Indonesia banyak berperan sukses dalam kerja-kerja global, baik di forum PBB, OKI, G-20 dan lainnya. "Indonesia telah menjadi salah satu role model negara demokrasi yang mampu mengelola masyarakat multikultural. Ini yang harus diterjemahkan secara aplikatif, tidak hanya teoritik, oleh akademisi PTKI," tegasnya.