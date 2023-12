Keren! Dosen UB Raih Penghargaan Perempuan Inspirasi Indonesia 2023

Advertisement

Jakarta: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB-UB), Wuryan Andayani, menerima penghargaan sebagai Perempuan Inspirasi Indonesia 2023 dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) dan Kementerian Perindustrian RI. Penghargaan dalam rangka menyambut Hari Ibu.“Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan dan memberikan perubahan. Terima kasih kepada IPEMI dan Kementerian Perindustrian yang telah memberikan penghargaan tersebut,” kata Wuryan dikutip dari laman prasetya.ub.ac.id, Kamis, 21 Desember 2023.Wuryan dipilih lantaran memenuhi beberapa aspek penilaian. Di antaranya nilai kepemimpinan/prinsip budaya kerja, prestasi, dan kontribusi kepada masyarakat.“Dalam bekerja, saya berusaha membangun suasana menyenangkan, menciptakan kerja sama tim, serta budaya clan culture, yakni menekankan pada kolaborasi dan kerja sama untuk menjadi keluarga besar yang saling terlibat satu sama lain,” ungkap dia.Wuryan aktif menjadi mentor kegiatan lingkungan seperti penanaman pohon, pembicara pada berbagai kegiatan, juga menorehkan berbagai prestasi. Di antaranya juara pertama Best Research Contributions for SGDs, dan best participant pada konferensi internasional Strengthening the Role of Community Service in Accelerating National Economic Recovery.Kontibusi Wuryan kepada masyarakat, seperti mengembangkan produk unggulan di Desa Pronojiwo Lumajang dan pendampingan untuk Petani Anggrek Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Batu. Dia memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan memasarkan produk melalui media sosial sebagai strategi pengembangan UMKM di Malang Raya.Dia juga mengedukasi masyarakat Desa Candimulyo Jombang mengenai industri kreatif yang bernilai tinggi dan dapat dipasarkan secara online, serta membuat bisnis makanan yang menyehatkan dengan modal awal kecil.Wuryan juga aktif dalam berorganisasi. Ia menjabat sebagai Ketua IPEMI Kabupaten Malang, pengurus IAI KAPD Jatim, pengurus FDAP, pengurus IAI KAPD Pusat, serta sebagai Asesor Lamemba.“Sebagai perempuan Indonesia dan muslimah harus terus belajar untuk mengembangkan diri sehingga bisa ikut berkontribusi dan berprestasi lebih maksimal dalam Pembangunan Nasional," kata Wuryan.Dia mengatakan saat ini semua orang dihadapkan pada perkembangan teknologi era 4.0. Dengan mau terus belajar dan menguasai IT, maka bisa memberi kontribusi dan memberikan pengaruh positif bagi bangsa.Perempuan Indonesia dan muslimah juga wajib menjaga keseimbangan keluarga dan karier. Dia berpesan untuk menyediakan waktu berkualitas untuk keluarga, manfaatkan waktu untuk berkomunikasi, menetapkan pola hidup sehat, serta mengajarkan kepada putra-putri konsep growth mindset, yakni pemahaman harus terus belajar."Kecerdasan dan bakat akan terus berkembang sesuai dengan usaha, kerja keras, dan dedikasi yang terus-menerus,” tutur dia.Ketua Umum IPEMI Ingrid Kansil mengungkapkan tujuan pemberian penghargaan ini untuk mendorong perempuan muslimah Indonesia berprestasi, berkarya, dan memberikan kontribusi kepada perempuan lainnya.