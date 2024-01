Top! Mira Tripuspita Raih Gelar Doktor dari UB dengan IPK 4

Advertisement

Jakarta: Mira Tripuspita, berhasil lulus dengan IPK sempurna, yaitu 4 dari Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Jakarta Universitas Brawijaya (UB). Doktor Manajemen itu menempuh pendidikan doktoral sejak 2019 dan mengikuti Wisuda Periode X Tahun Akademik 2023/2024 pada Minggu, 21 Januari 2024.“IPK 4 adalah bonus dari Allah dan ini merupakan hasil kerja keras serta keberuntungan pribadi saya,” kata Mira dikutip dari laman prasetya.ub.ac.id, Selasa, 23 Januari 2024.Mira bersyukur berhasil meraih gelar doktor dalam waktu kurang dari empat tahun. Meskipun, di tengah-tengah tanggung jawabnya sebagai Vice Presiden Regional di Pertamina.Dia mengaku menemui berbagai kesulitan selama pendidikan doktoral, terutama di masa pandemi covid-19. Namun, berkat doa dan dukungan keluarga, terutama suami dan anaknya, semuanya bisa terselesaikan.Promotor Mira, Prof. Dr. Achmad Sudiro, SE., ME., dan Co. Promotor Prof. Dr. Dra. Sumiati, M.Si., juga selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk memastikan agar Mira bisa lulus dengan waktu cepat dan nilai yang baik.Mira sukses mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pengaruh Change Leadership terhadap Kesiapan Pekerja untuk Berubah Melalui Self-Efficacy dan Resilience: Peran Kepercayaan Terhadap Pimpinan Sebagai Moderator (Studi Pada Pekerja Di BUMN Sektor Migas)”. Sidang promosi doktor digelar di Kampus Jakarta pada 27 Juli 2023.Dia mengungkapkan pemilihan judul disertasi ini untuk mendalami lebih jauh tentang kesiapan berubah pada pekerja Pertamina. Khususnya, mereka yang mengalami alih kelola dari perusahaan asing menjadi BUMN.“Perkuatan kebijakan dan budaya kerja oleh Pertamina secara spesifik akan menjadi kunci untuk mengambil blok baru di masa mendatang," papar Mira.Kebijakan mengambil blok baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan performa Pertamina seiring penguatan kesiapan terhadap perubahan yang dihadapi oleh pekerja dalam konteks alih kelola perusahaan. Mira berharap teori ini dapat diterapkan tidak hanya di Pertamina tetapi juga di BUMN lain, serta menjadi dasar bagi kajian lebih lanjut.Ibu tiga anak tersebut menunjukkan prestasi luar biasa sebagai seorang Perwira Pertamina di bidang eksplorasi produksi. Mira menjabat sebagai Vice Presiden Business Support untuk Regional 2 Pertamina di seluruh Jawa.Mira juga aktif sebagai praktisi psikologi klinis dan konselor pekerja Pertamina, serta menjadi narasumber motivasi di internal Pertamina dan beberapa universitas. Dia juga mengelola beberapa bisnis kecil di bidang kuliner dan aktif menulis, terutama terkait psikologi sehari-hari.Mira bukan hanya seorang akademisi. Sebelum meraih gelar doktor, ia menyelesaikan pendidikan S1 di bidang Psikologi Klinis di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dengan beasiswa Supersemar. Setelah itu, Mira melanjutkan studi S2 di Curtin University Of Technology di Perth, Western Australia, dengan beasiswa dari Kedutaan Australia.Ia juga merupakan salah satu lulusan terbaik untuk Sertifikasi Green Belt. Mira memiliki hobi sekolah, gemar membaca, menonton lawak, dan rajin berolahraga. Kedisiplinan dan orientasi pada pembentukan kebiasaan positif dalam pembelajaran adalah kunci kesuksesannya.Dengan prestasi luar biasa ini, Mira menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia juga membuktikan dengan fokus, kerja keras, dan dukungan keluarga, semua hal yang sulit bisa diatasi.