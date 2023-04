Intip 4 Pekerjaan Bidang Kreatif dengan Gaji Tinggi

1. Film Director

Jakarta: Ada sejumlah bidang pekerjaan yang menggaji tinggi pekerjanya, salah satunya pekerja kreatif. Orang-orang yang bekerja di bidang kreatif bergaji tinggi lantaran mereka dibayar karena menelurkan ide-ide kreatif.Ide-ide kreatif muncul melalui proses panjang sehingga tak heran pekerja dibayar dengan harga mahal. Nah, dilansir dari akun Instagram @kobieducation, berikut empat pekerjaan bidang kreatif dengan gaji tinggi:Menjadi film director memiliki pekerjaan untuk mengembangkan konsep kreatif dalam acara tv, film, dan performa aktor. Per tahun, seorang film director dapat memeroleh gaji Rp312 juta. Jurusan kuliah yang bisa diambil untuk pekerjaan ini ialah broadcasting, cinematography, atau jurusan film. Beberapa rekomendasi kampusnya Art director biasanya akan memimpin suatu tim untuk membentuk rancangan kreatif yang cocok bagi audiens. Biasanya, seorang art director akan memeroleh gaji sebesar Rp490 juta per tahun.Jurusan ini cocok bagi Sobat Medcom yang out of the box. Jurusan kuliah yang bisa diambil untuk pekerjaan ini seperti design art director, art management, atau art direction. Beberapa rekomendasi kampusnya:Brand manager biasanya bertanggung jawab dalam branding sebuah perusahaan yakni dengan menjaga value sebuah brand atau brand identity. Brand manager biasanya memeroleh gaji sebesar Rp523 juta per tahun.Jurusan kuliah yang bisa diambil untuk pekerjaan ini seperti visual communication, marketing, ataupun bisnis. Beberapa rekomendasi kampusnya:Pekerjaan ini sangat dibutuhkan untuk merancang tampilan design aplikasi, website, hingga software. Biasanya UX designer memeroleh pendapatan sebesar Rp442 juta pertahun.Bagi Sobat Medcom yang tertarik, bisa mengambil jurusan seperti human computer interaction, graphic design, dan UI/UX design. Beberapa rekomendasi kampusnya:Nah, itulah keempat pekerjaan di bidang kreatif dengan gaji tinggi. Adakah salah satu jurusan yang Sobat Medcom minati? (