4 Alasan Mesti Cobain Beasiswa Edinburgh Masters 2023: Kuliah S2 di UK dari Indonesia

1. Beasiswa full tuition fee untuk S2

2. Kuliah online

3. Bebas pilih program S2 dari berbagai jurusan

4. Dapat gelar Master dari kampus top dunia

Peringkat 6 di Inggris Peringkat 24 di seluruh dunia Peringkat 1 di bidang olahraga di Inggris Peringkat 3 di bidang pendidikan di Inggris





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: 7 Tips dan Strategi Agar Kamu Bisa Tembus Beasiswa ke UK Tahun Ini

(REN)

Jakarta: United Kingdom (UK) menjadi salah satu negara incaran banyak pelajar melanjutkan pendidikan tinggi. Salah satu alasannya lantaran sistem pendidikan di UK sangat bagus.Sejumlah universitas ternama juga ada di UK. Bahkan, masuk dalam jajaran top dunia, salah satunya The University of Edinburgh. Sobat Medcom yang ingin menempuh studi di The University of Edinburgh bisa mencoba beasiswa Edinburgh Global Online Learning Masters. Beasiswa ini menawarkan kuliah jarak jauh untuk jenjang Magister (S2) yang ditujukan bagi pelajar di sejumlah negara, salah satunya Indonesia. Melansir dari akun Instagram @kobieducation berikut empat alasan kamu mesti cobain beasiswa Edinburgh Global Online Learning Masters:Beasiswa ini akan menanggung penuh uang kuliah selama menjalani program Master yang bisa kamu pilih dari salah satu program yang ditawarkan di University of Edinburgh, UK.Program ini menawarkan kuliah online dan tidak harus pindah ke Edinburgh. Jadi, tetap bisa tinggal di Indonesia dan berkuliah online melalui portal universitas. Tentunya, kamu tak perlu mengeluarkan biaya akomodasi maupun biaya hidup seperti saat harus kuliah di luar negeri.Ada banyak program online yang bisa kamu pilih untuk daftar S2 di Edinburgh dengan beasiswa ini. Totalnya ada 84 program.The University of Edinburgh adalah salah satu kampus incaran banyak mahasiswa internasional. Beberapa prestasi kampus ini berdasarkan QS WUR 2023), di antaranya:Sobat Medcom yang tertarik, dilansir dari laman ed.ac.uk, untuk mendapatkan akses ke sistem aplikasi beasiswa, pelamar harus sudah mendaftar masuk ke University of Edinburgh. Formulir aplikasi beasiswa online di EUCLID dan dapat diakses melalui MyEd portal informasi berbasis web di https://www.myed.ed.ac.uk. Pendaftaran beasiswa paling lambat Senin, 5 Juni 2023 pukul 23:59 BST.Itulah empat alasan kamu mesti cobain beasiswa Edinburgh Global Online Learning Masters. Apakah Sobat Medcom tertarik? (