Universitas Gunadarma Resmi Bergabung di Beasiswa OSC

Universitas Gunadarma resmi bergabung sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) pemberi beasiswa dalam program Online Scholarship Competition(OSC) yang digagas oleh Medcom.id. Ada 39 program studi (prodi) yang siap diperebutkan oleh para pelamar beasiswa, termasuk prodi kedokteran sebagai prodi termuda di Gunadarma."Ini istilahnya better late than never. Kami senang sekali, akhirnya bisa bergabung menjadi kampus pemberi beasiswa yang ke-18 di OSC tahun keempat ini. Saya pikir angka 18 adalah angka bagus, dan ini akan jadi kerja sama yang baik bagi kedua belah pihak," kata Rektor Universitas Gunadarma, Prof. Dr. E. S. Margianti SE., MM. dalam sambutannya di sela- selaMemorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Gunadarma dengan Medcom.id, di Kampus Universitas Gunadarma, Graha Simatupang, Jakarta, Selasa, 21 Agustus 2018.Penandatanganan MoU dilakukan oleh Chief Marketing Officer Medcom.id, Avi Pranatha, dan Rektor Universitas Gunadarma, Prof. Dr. E. S. Margianti SE., MM. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Medcom.id, Khudori, dan Project Director Beasiswa OSC, Findo Gading.Dengan bergabungnya Gunadarma di program Beasiswa OSC, maka menggenapi jumlah pemberi beasiswa yang sebelumnya sudah mencapai 17 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) favorit yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan (Makassar). Jumlah beasiswa yang bisa diperebutkan para peserta OSC pun bertambah, dari 340 menjadi 360 kuota beasiswa di 2018.Margianti mengatakan, Gunadarma membuka seluruh program studinya untuk dipilih oleh para pencari beasiswa di OSC. Saat ini, Gunadarma memiliki 39 prodi dengan prodi terakreditasi A sebanyak 23 prodi, dan terakreditasi B sebanyak 7 prodi, sedangkan sisanya adalah prodi-prodi baru."Jadi kalau prodi baru kan otomatis dapat C, dan baru bisa reakreditasis setelah dua tahun ke depan. Untuk institusi, Gunadarma sudah terakreditasi A. Kami adalah salah satu dari lima PTS pertama yang mendapat akreditasi A," ungkap Margianti.Baca: 17 PTS Favorit Bergabung dalam Beasiswa OSC 2018 Tahun depan, Gunadarma akan melalukan reakreditasi institusi. Ia berharap, adanya kerja sama dengan Medcom ini dapat menjadi pendukung bagi Gunadarma untuk kembali mendapatkan akreditasi A."MoU ini akan jadi salah satu pendukung agar kita menjadi A kembali," tegasnya.Untuk diketahui, OSC adalah Kompetisi beasiswaonline pertama di Indonesia yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh portal berita dan video Medcom.id. Beasiswa OSC ke-4 yang akan diluncurkan pada 30 Agustus 2018 ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi putra putri Indonesia, agar dapat melanjutkan pendidikan hingga S1, dengan menggunakan beasiswa yang diberikan perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan OSC.Dengan OSC peserta tidak lagi perlu datang ke kampus atau universitas untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tes secara langsung. Tanggal 30 Agustus 2018 saat OSC ke-4 diluncurkan, para peserta dapat langsung mulai mendaftar. OSC mempersingkat proses tersebut dengan metode online, pendaftaran dan tes tahap awal dilakukan melalui sistem online.1. Universitas Fajar (Unifa) Makassar2. Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)3. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka)4. Unika Atma Jaya Jakarta5. President University6. Universitas 17 Agustus 19457. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS)8. Universitas Islam Malang (Unisma)9. Universitas Gajayana10. Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)11. Universitas Maranatha12. Telkom University13. Institut Teknologi Nasional (Itenas)14. Universitas Multimedia Nusantara (UMN)15. Universitas Trisakti16. Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)17. Universitas Mercu Buana.18. Universitas Gunadarma(CEU)