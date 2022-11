THE WUR by Subject 2023, Universitas Indonesia Unggul di 3 Bidang Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) kembali mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi peringkat 1 di Indonesia pada bidang ilmu Engineering, Art and Humanities, dan Social Sciences. Pemeringkatan ini berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan Perguruan Tinggi dunia Times Higher Education (THE).THE merilis THE World University Rankings (WUR) by Subject 2023 untuk 11 bidang ilmu yaitu, Art and Humanities, Business and Economics, Education, Law, Social Sciences, Computer Science, Engineering, Clinical and Health, Life Sciences, Physical Sciences, dan Psychology melalui laman https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject Hasil dari pemeringkatan tersebut menempatkan UI peringkat 1 di Indonesia dan 601–800 di dunia pada bidang Engineering dengan overall score 26.3–31.9. Di Asia Tenggara, UI berada di posisi 13 dari 60 institusi di Asia Tenggara yang berpartisipasi pada bidang ilmu Engineering.UI merupakan satu-satunya universitas dari Indonesia yang berhasil memasuki 15 besar di Asia Tenggara yang mengalahkan Universiti Sains Malaysia (Malaysia), ITB, Universitas Chiang Mai (Thailand), UGM, dan Universiti Kuala Lumpur (Malaysia). Jika ditinjau pada indikator penilaian, UI memperoleh skor tertinggi dari 4 indikator lainnya, yaitu 80.6 untuk Industry Income.Selain itu, skor UI pada indikator International Outlook dan Teaching menjadi yang paling unggul di Indonesia dibandingkan universitas lain. Bidang ilmu Engineering terdapat lima disiplin ilmu/subjek, di antaranya general engineering, electrical and electronic engineering, mechanical and aerospace engineering, civil engineering, dan chemical engineering.Pada bidang ilmu tersebut, tahun ini THE melakukan asesmen terhadap 1306 universitas, lebih banyak dari tahun lalu yang berjumlah 1.188. Pada bidang Art and Humanities, UI adalah satu-satunya universitas di Indonesia yang masuk di THE WUR 2023 by subject.UI menempati peringkat 401-500 di dunia dengan overall score 20.0–23.6, di mana UI unggul di Indonesia pada indikator Industry Income dengan skor 100.0. Skor tersebut menempatkan UI menjadi yang terbaik pada indikator Industry Outcome se-Asia Tenggara dengan nilai sempurna.Bidang ilmu Art and Humanities mencakup enam disiplin ilmu/subjek, di antaranya archaeology; architecture; art, performing arts & design; data science; history, philosophy & theology; dan languages, literature and linguistics. Tabel penilaian bidang ilmu ini mengasesmen 663 universitas, naik dari 606 di tahun lalu.Pada bidang Social Sciences, UI berada di peringkat pertama di Indonesia dan 501-600 dunia. Bidang ilmu ini meliputi lima disiplin ilmu/subjek, yaitu Communication & Media Studies, UI berada di peringkat ke-1 Indonesia, Geography, UI berada di peringkat ke -1 Indonesia, Politic and International Studies, UI berada di peringkat ke-1 Indonesia, Sociology, UI berada di peringkat ke-1 Indonesia.Sementara, untuk subjek Data Science UI tidak masuk dalam tabel pemeringkatan. Sementara itu, pada bidang ilmu Business and Economics untuk disiplin ilmu/subjek Accounting & Finance, Business and Management, dan Economics and Econometrics, UI menempati peringkat dua di Indonesia dan 501-600 di dunia.Kemudian, pada subjek Computer Sciences UI berhasil menduduki peringkat ke-2 di Indonesia dan peringkat 601-800 dunia. Sementara pada subjek lainnya, yakni Medicine and Dentistry, UI berada di peringkat ke-3 di Indonesia dan 601-800 dunia, Other Health, peringkat ke-3 di Indonesia dan 601-800 dunia, Agriculture and Forestry, UI berada di peringkat ke-6 di Indonesia dan 801-1000 dunia; Biological Sciences, UI berada di peringkat ke-5 di Indonesia dan 801-1000 dunia.Untuk Chemistry, UI berada di peringkat ke-9 di Indonesia dan 1001+ dunia; Geology, Environmental, Earth & Marine Sciences, UI berada di peringkat ke-8 di Indonesia dan 1001+ dunia, Mathematics & Statistics, UI berada di peringkat ke-9 di Indonesia dan 1001+ dunia, dan Physics and Astronomy, UI berada di peringkat ke-9 di Indonesia dan 1001+ dunia.THE WUR by Subject 2023 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE WUR 2023 yang telah dikalibrasi untuk menyesuaikan setiap bidang, dan digabungkan dengan skor di bawah lima kategori.Kelima indikator tersebut adalah Teaching: the learning environment; Research: volume, income and reputation; Citations: research influence; International outlook: staff, students and research; dan Industry income: innovation. Dalam setiap subjek, metodologi yang digunakan disesuaikan dengan bobot masing-masing indikator penilaian.