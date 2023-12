GreenMetric 2023, UI 'The Most Sustainable University' di Indonesia

Advertisement

Jakarta: Universitas Indonesia (UI) berhasil mempertahankan posisinya sebagai The Most Sustainable University in Indonesia versi UI GreenMetric 2023. UI menduduki peringkat pertama dari 145 universitas di Indonesia yang mengikuti pemeringkatan ini.Pengumuman Peringkat UI GreenMetric 2023 untuk kategori negara Indonesia tersebut diumumkan pada Kamis, 30 November 2023 di Unhas Hotel and Convention, Makassar. Sementara, pengumuman peringkat UI GreenMetric 2023 untuk tingkat dunia akan diumumkan pada Selasa, 5 Desember 2023, di Palm Jumeirah, Dubai, Uni Emirat Arab.Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nizam mengapresiasi UI GreenMetric yang selama 13 tahun telah menghadirkan kesadaran pada universitas untuk mewujudkan kampus yang hijau, nyaman, dan sehat bagi sivitas akademika. Pemeringkatan ini secara tidak langsung menunjukkan universitas mana saja yang peduli terhadap lingkungan, baik dalam hal konservasi air, konservasi energi, maupun pengelolaan limbah dan lingkungan.“Saya sangat senang karena secara keseluruhan kampus-kampus di Indonesia memiliki score GreenMetric yang semakin tinggi. Artinya, kampus-kampus kita semakin hijau, mandiri energi, hemat air, serta mampu mengurangi dan mengelola sampahnya dengan semakin baik,” ujar Nizam dalam siaran persnya, di Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023.Pemeringkatan yang dilakukan oleh UI GreenMetric didasarkan pada enam kriteria, yakni Setting and Infrastructure (15 persen), Energy and Climate Change (21 persen), Waste (18 persen), Water (10 persen), Transportation (10 persen), dan Education and Research (18 persen). Keenam kriteria tersebut memiliki indikator masing-masing untuk mengukur beberapa hal, seperti profil zonasi universitas, tingkat ruang hijau, jejak karbon, transportasi, penggunaan air, pengelolaan limbah, pengaturan dan infrastruktur, energi dan perubahan iklim, serta pendidikan dan penelitian yang berdampak.Kepala UI GreenMetric, Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc., menyebut, pada UI GreenMetric Service Package tahun ini, banyak sekali universitas di Indonesia yang mencapai rating sangat luar biasa. “Kami melihat bahwa perubahan mengenai green dan sustainable kampus itu ada di Indonesia. Saat melakukan penilaian dan visitasi ke berbagai kampus, terlihat sekali bahwa apa yang dilakukan oleh universitas-universitas di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan, dari trees rating 1–5, banyak sekali yang mencapai 4,5," kata Riri.Beberapa universitas yang mencapai trees rating 4,5, yakni UI, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Airlangga. Universitas-universitas tersebut masuk dalam 10 Perguruan Tinggi Berkelanjutan Terbaik di Indonesia versi UI GreenMetric 2023.Informasi untuk peringkat universitas secara keseluruhan selengkapnya dapat diakses di https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/ranking-by-country-2023/Indonesia. Selain mengumumkan peringkat perguruan tinggi berkelanjutan terbaik di Indonesia, UI GreenMetric juga memberikan pernghargaan kepada lima perguruan tinggi.Penghargaan The Most Sustainably Improved University in Indonesia diberikan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The Most Active University in UI GreenMetric World University Rankings Network–Indonesia diberikan kepada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. The Most Sustainably Innovative University in Indonesia diberikan kepada Universitas Negeri Yogyakarta.The Best New Participating University in Indonesia diberikan kepada IAIN Metro Lampung. Adapun penghargaan The Most Sustainable University in The Eastern Part of Indonesia diberikan kepada Universitas Hasanuddin.Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., mengatakan bahwa kontribusi dari dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi dalam melaksanakan tridarma Perguruan Tinggi menjadi bagian yang penting dan esensial untuk memperkuat upaya-upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Oleh sebab itu, kerja sama dan kolaborasi pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menghadapi ancaman dan dampak perubahan iklim di masa depan.