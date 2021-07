Sukses! Tingkat Kepuasan Kampus Indonesia Academy Capai 87,2%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Program Kampus Indonesia Academy yang berlangsung selama empat pekan rampung dan sukses dilaksanakan. Program yang dinaungi PT. Inspirasi Mandiri Nusantara (PINTARA) ini berhasil menjangkau sebanyak 239 kaula muda di seluruh Indonesia.PINTARA memiliki 6 sosial media dengan total sebanyak 963 pengikut ini memiliki company value yakni #MudaMenginspirasi dengan harapan sumber daya manusia dapat tumbuh bersama sama menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, solutif, kritis dan kolaboratif agar dapat menginspirasi bagi banyak orang.Program yang didukung oleh Medcom.id dan OSC Community ini terbukti mampu membantu banyak kaula muda dalam hal pengembangan soft skills dan hard skills. Tiga tagar utama yakni #SelaluAdaJalan, #BelajarItuMengasyikan dan #InvestYourFuture yang dibangun ternyata tak hanya menjadi 'pemanis' dalam sisi marketing saja, melainkan mampu menjadi dasar dari program tersebut."Ya, kami bersyukur program ini sukses digelar. Dari laporan anak-anak memang banyak yang terbantu atas hadirnya Kampus Indonesia Academy ini, bahkan ada tujuh kelas yang sangat diminati," kata CEO PINTARA Saiful Anwar, melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis, 8 Juli 2021.Saiful menjelaskan tujuh kelas dalam kegiatan ini yakni Social Media Marketing Kit for Small Business; Level Up Your Design with Adobe Photoshop; Engage Your Audience with Captivating Copywriting; How to Become an Expert Digital Marketer SEO Specialist for Beginner.Baca: OSC Medcom.id Ikhtiar Media Group Bekali Generasi Penerus Bangsa Kemudian, UI/UX: Design and Develop Your Digital Product; Maximizing Canva for Development on Social Media and Marketing Campaign Venture’s; dan How To Be An Outstanding Job Seeker (CV Review Interview Simulation)."Kami sangat berterima kasih kepada seluruh stakeholder. yang telah mendukung dalam mengembangkan program ini sampai akhir," tegasnya.Dari sisi demografi, peserta terbanyak berjenis kelamin perempuan dengan persentasi sebanyak 72 persen berbanding 28 persen. Sementara itu, dari sisi geografis, peserta didominasi asal Pulau Jawa dan Sumatra. Rata-rata umur peserta online course Kampus Indonesia Academy yaitu 21 tahun."Selain Kampus Indonesia Academy, kami memiliki Kampus Indonesia. Di situ teman-teman yang membutuhkan informasi, motivasi, insight, atau hal apapun mengenai pendidikan bisa banget ikuti melalui instagram @kampusindonesia," ujar PIC Public Relations PINTARA Sabar Yonathan Reynaldo Simarmata.Yonathan sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berjuang dalam mengembangkan Kampus Indonesia Academy.Baca: Penerima Beasiswa OSC Medcom.id Diharapkan Meneruskan Kebaikan di Bidang Pendidikan Untuk kalian yang ingin mendapatkan informasi terkini dari PINTARA dan Kampus Indonesia kalian bisa mengikuti akun sosial media @kampusindonesia @kampusindonesiaacademy @utbk.id @pintara.id @kejarptn.id @kampuszone.Berikut kesan-kesan peserta terhadap online course Kampus Indonesia Academy:"Overall sudah bagus, materi mudah mengerti dan panitia okay banget. Semangat terus panitia untuk course selanjutnya.”"Sudah keren, menarik, dan sangat bermanfaat. Terima kasih untuk panitia.""Sudah sangat bagus, dan sangat menambah wawasan. keren dan semoga akan terus ada acara acara seperti ini yang sangat membantu para mahasiswa.""Sudah sangat bagus sekali acaranyaa, sangat memberikan insight, tetap dipertahankan yaa!"(AGA)