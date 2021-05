Kalbis Institute Siap Buka Prodi Pascasarjana Manajemen Hotel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kalbis Institute tengah menyiapkan pembukaan program pascasarjana, Master of Management in Hotel Management. Hal ini untuk merepsons program pemulihan pariwisata yang dicanangkan pemerintah, yakni dengan secara aktif menyiapkan lulusan yang siap diserap industri pariwisata Rektor Kalbis Institute, ?Naik Henokh Parmenas mengatakan, melalui program ini, lulusan Kalbis Institute akan memiliki kemampuan analisis serta pengembangan proyeksi pariwisata ke depannya.Selain itu, Kalbis Institute juga menyiapkan program MM in Retailing bekerja sama dengan People Skills Asia dari Singapore dan APRA dari Malaysia. Kemudian MM-MBA Business Strategy bekerja sama dengan APRA yang berkoneksi dengan University of York St. John, United Kingdom, MM in Digital Business and FinTech, MM in Entrepreneurship and Innovation, MM in Digital Marketing, dan MM in Sustainable Development.Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menyiapkan SDM Unggul yang dipersiapkan dalam memulihkan perekonomian di Indonesia pascapandemi covid-19.“Dengan itu semua kami berharap setiap mahasiswa mampu memiliki soft skills yang baik dan sesuai dengan kebutuhan industri," ujar Naik dalam keterangannya, Senin, 31 Mei 2021.Ia meyakini, bahwa hard skills mampu digantikan dengan keberadaan mesin dan teknologi, tapi tidak demikian bagi soft skills. "Sehingga saya percaya bahwa soft skills adalah hard skills di masa depan, dan kami mau lulusan Kalbis Institute memiliki itu semua.” ujar Naik.Baca juga: Universitas Trilogi Gandeng PTS dan PTN Susun Kurikulum Baru Sebagai bagian dari penyiapan program tersebut, Kalbis Institute juga menggelar webinar bersama sejumlah praktisi di bidang kepariwisataan. Kali ini adalah dalam rangkaian event Leaders of The Years 2021 dengan tema Pemulihan Pariwisata Berbasis Sinergisitas Pemerintah, Industri, dan Institusi Pendidikan di Indonesia Pasca Pandemi.Pada kesempatan kali ini, webinar diisi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok merangkap Mongolia yaitu Djauhari Oratmangun yang diwakili oleh Dino Kusnadi, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok Merangkap Mongolia.Selain itu pada kesempatan ini pula juga turut hadir sebagai pembicara adalah Prita Gero, Assistant Marketing Communications Manager Santika Indonesia Hotel and Resorts.(CEU)