Toko Buku Konvensional Bergurguran, Minat Baca Digenjot Lewat Medsos

(CEU)

Jakarta: Memasarkan buku melalui platform social commerce menjadi angin segar di tengah banyaknya toko buku konvensional berguguran. Belum lagi di tambah maraknya isu tentang minat baca orang Indonesia yang rendah.Menggenjot minat baca melalui media sosial ini dibuktikan Insight First Indonesia (IFI) yang mampu memasarkan beragam buku non-fiksi motivasi dan bisnis hingga puluhan ribu eksemplar, salah satunya melalui jalur distribusi affiliate social commerce. Salah satunya buku "Quranic Law of Attraction" yang dirilis dua tahun lalu, telah memperoleh perhatian yang luar biasa dan menjadi best-selling book di genre buku pengembangan diri, dan terjual lebih dari 50.000 eksemplar.Konten dan pendekatan yang relevan yang di tuangkan dalam buku tersebut telah membuat pembacanya merespon serta memberi review yang positif. Inti dari buku "Quranic Law of Attraction" (QLOA) ini memberikan pembaca kesempatan untuk lebih memperdalam pemahaman mereka tentang ajaran Islam sambil mengintegrasikannya dengan sains Hukum Ketertarikan.Dengan menekankan pentingnya mengkolaborasikan doa, rasa syukur, dan sabar secara bersamaan, buku ini memberikan wawasan dan panduan berharga bagi individu yang mencari pertumbuhan pribadi, keberhasilan, dan pencerahan spiritual. Dalam waktu yang relatif singkat sejak dirilis, buku ini juga telah mengukir catatan sebagai buku motivasi Islami terlaris yang dicari oleh masyarakat Indonesia di platform social commerce.Keberhasilan ini tidak lepas dari tiga hal yang dilakukan IFI secara konsisten, yakni menentukan platform yang relevan dan tepat serta strategi pemasaran yang holistik dalam membangun brand awareness dan mengkomunikasikan manfaat yang ditawarkan. "Ini untuk mengedukasi dan menghadirkan minat baca konsumen," kata CEO of Insight First Gorup, Marlina Iryatie, dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.Kemudian merancang strategi promosi yang fokus pada konten yang inovatif dan relevan yang mampu menarik minat membeli konsumen. :Adalah penting berkomunikasi dengan audiens kami melalui media yang mereka nikmati dan gunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui berbagai platform digital. Konten yang inovatif berhasil akan menarik perhatian konsumen, menciptakan buzz positif di media sosial, dan memicu keinginan untuk memiliki buku QLOA," terangnya.lalu Berbaur dengan ekosistem dan mengelola affiliator melalui program “Pejuang Kebaikan InsbookStore”. Melalui program ini, kami memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok yang tertarik bergabung mempromosikan dan menjual buku-buku InsbookStores (nama toko buku binaan Insight First Indonesia)."Hasilnya, program afiliasi kami telah menciptakan dampak ekonomi yang positif dengan memberikan peluang penghasilan tambahan kepada affiliator, khususnya ibu Rumah Tangga. Dalam beberapa bulan saja, telah terdapat peningkatan signifikan jumlah affiliator yang bergabung dengan program tesebut, yaitu lebih dari 14.000 affiliator, di mana 80 persennya adalah ibu Rumah Tangga," kata dia.