Jangan Sampai Dilanggar, Ini 23 Hal yang Bikin KJP Plus Kamu Dicabut!

Membelanjakan bansos biaya pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Pergub Merokok Menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang Melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual Terlibat dalam kekerasan/perundungan Terlibat tawuran Terlibat geng motor/geng sekolah Minum minuman keras/minuman beralkohol Terlibat pencurian Melakukan pemalakan/ pemerasan/ penjambretan Terlibat perkelahian Terlibat penipuan Terlibat mencontek massal Membocorkan soal/kunci jawaban Terlibat pornoaksi/pornografi Menyebarluaskan gambar tidak senonoh baik secara konvensional maupun melalui media daring Membawa senjata tajam dan peralatan lain yang membahayakan Sering bolos sekolah minimal 4 kali dalam 1 bulan Sering terlambat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturut- turut minimal 6 kali dalam 1 bulan Menggandakan/menjaminkan bansos biaya pendidikan dan/atau buku tabungan kepada pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun Menghabiskan bansos biaya pendidikan untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan Meminjamkan bansos biaya pendidikan kepada pihak manapun Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.





Jakarta: Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus mesti mematuhi sejumlah aturan. Hal itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.Setidaknya, ada 23 larangan yang berlaku. Apabila peserta didik penerima KJP Plus melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan itu akan diberikan sanksi.Sanksi berupa penarikan dana KJP Plus dan penghentian KJP Plus sesuai dengan rekomendasi yang berikan oleh satuan pendidikan. Melansir laman Instagram @disdik dki , ini 23 larangan yang tak boleh dilanggar penerima KJP Plus:Itulah 23 larangan yang tidak boleh dilakukan penerima KJP Plus. Sobat Medcom penerima KJP Plus jangan sampai melanggar yaa.