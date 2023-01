Jerome Polin Hitung Gaji Cristiano Ronaldo di Al-Nassr: Per Menit Dibayar Rp95 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: YouTuber Jerome Polin mencoba menghitung gaji yang diterima Cristiano Ronaldo selama membela Al-Nassr. Diketahui Ronaldo bakal menerima gaji 172,9 juta poundsterling atau sekitar Rp3,3 triliun per tahun.Jerome melalui unggahan di akun Instagramnya mencoba menghitung bayaran yang diterima CR7 selama berseragam klub berjuluk Al-Aalami itu. Dalam video tersebut lulusan Waseda University, Tokyo, Jepang ini menjelaskan gaji CR7 di Al-Nassr sebesar Rp172 juta poundsterling.Ia pun mulai menghitung gaji yang diterima Ronaldo dalam rupiah. Hasil konversi poundsterling ke rupiah (Rp18.700) gaji yang diterima Ronaldo setahun sekitar Rp3,2 miliar.“Nah, 3,2 triliun itu pertahun, jadi satu tahun ada 12 bulan sekitar 260 miliar per bulan,” ucap Jerome seperti dilihat Medcom.id, Selasa, 3 Januari 2023.(Jerome Polin menghitung gaji Ronaldo di Al-Nassr sumber: Instagram)YouTuber yang terkenal dengan konten Matematika itu pun melanjutkan menghitung gaji per hari mantan pemain Real Madrid itu. Ia menggenapkan satu bulan menjadi 30 hari.“Anggap satu bulan itu 30 hari sekitar 8,6 miliar per hari,” jelasnya.Tidak sampai di situ, Jerome juga menghitung gaji per menit peraih lima Ballon d’Or itu. Lalu berapa bayaran yang diterima Ronaldo per menit saat berseragam Al-Nassr?Pria 24 tahun itu mengungkap dengan jumlah menit bermain 90 menit per pertandingan, Ronaldo mendapat bayar Rp 95 juta per menit.“Anggap setiap hari ada pertandingan, dan setiap pertandingan 90 menit jadi gajinya 95 juta per menit. Hampir seratus juta per menit,” ucap Jerome.Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al-Nassr pada Sabtu 31 Desember dengan durasi kontrak 2,5 tahun. Ronaldo mengaku senang bisa memiliki pengalaman baru tampil di liga dan negara berbeda."Saya senang bisa menjalani pengalaman baru ini di liga dan negara berbeda. Al-Nassr memiliki visi yang menginspirasi," kata Ronaldo setelah diperkenalkan secara resmi Al-Nassr seperti dilansir Antara dari AFP.Melalui akun Twitter resminya, Al-Nassr menyebut kedatangan Ronaldo tidak hanya menginspirasi klub dalam meraih kesuksesan, tetapi juga bisa mengangkat kompetisi sepak bola Arab Saudi."Sejarah baru tercipta. Ini adalah penandatanganan yang tidak hanya akan menginspirasi klub untuk mencapai kesuksesan lebih besar, tetapi juga menginspirasi liga kami, bangsa kami dan generasi masa depan, anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Selamat datang @Cristiano di rumah barumu @AlNassrFC," cuit pernyataan Al-Nassr.